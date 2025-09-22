La renovación de la barandilla de La Concha obliga cortar la acera desde este jueves

La pasada semana arrancó entre la Caseta Real y el túnel del Antiguo la colocación del vallado de la obra que va a sustituir los ... últimos 130 metros de viejo barandado del paseo de La Concha para colocar un renovado pasamanos. Por este motivo desde pasado mañana, con la instalación completa del andamio, se ocupará la totalidad de la acera y se desviará de forma provisional tanto a peatones como a ciclistas al carril bici adyacente, garantizando su seguridad y accesibilidad.

La actuación incluye la reparación del botaolas del muro de costa, la sustitución de 120 metros de bordillo calizo ornamental, 28 machones de piedra, tres farolas de fundición ornamentales y 28 tramos de barandilla metálica. El acta de replanteo se firmó el 28 de abril y los trabajos arrancaron oficialmente el 15 de septiembre, con fecha prevista de conclusión para el 30 de diciembre.

Ane Oyarbide, segunda teniente de alcalde, señala que «con esta etapa final rematamos la rehabilitación de un icono de nuestra costa. Ha sido un proyecto exigente, pero esencial para reforzar la seguridad, preservar la estética histórica y asegurar el disfrute de un paseo cuidado y accesible». Esta fase final de obra costará 937.431 euros (IVA incluido) y cuenta con una subvención de 500.000 euros del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a través de Costas.

Esta intervención cierra un proceso de mejora iniciado en 2011 que ha permitido renovar progresivamente la barandilla histórica de La Concha en varios tramos: primero entre el Real Club Náutico y la primera rampa de acceso a la playa; posteriormente entre la plaza Cervantes y La Perla; y en 2020 en dos fases desde el túnel del Antiguo hasta el paso de peatones de Miraconcha. Con la fase II-C, se completará la sustitución de todas las unidades originales de 1916.