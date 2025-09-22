Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La renovación de la barandilla de La Concha obliga cortar la acera desde este jueves

Peatones y bicicletas deberán coexistir temporalmente en el carril bici adyacente durante las obras entre la Caseta Real y el túnel del Antiguo

San Sebastián

Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:58

La pasada semana arrancó entre la Caseta Real y el túnel del Antiguo la colocación del vallado de la obra que va a sustituir los ... últimos 130 metros de viejo barandado del paseo de La Concha para colocar un renovado pasamanos. Por este motivo desde pasado mañana, con la instalación completa del andamio, se ocupará la totalidad de la acera y se desviará de forma provisional tanto a peatones como a ciclistas al carril bici adyacente, garantizando su seguridad y accesibilidad.

