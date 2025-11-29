Relevo en la Cofradía de Gastronomía

Joti Díaz Sábado, 29 de noviembre 2025, 08:00 Comenta Compartir

La Cofradía Vasca de Gastronomía presenta su Boletín 91, un informe editado periódicamente desde 1963 y que sigue todas las actividades de la entidad y su función como defensora y divulgadora del apasionante mundo de la gastronomía.

El trabajo ha incluido en esta edición un reportaje sobre las cuatro décadas de Luis Mokoroa al timón de la Cofradía Vasca de Gastronomía, ya que será reconocido como presidente de honor en la celebración de su Capítulo el próximo 14 de diciembre.

El emotivo evento fue conducido por la simpática Esther Iribarren, directora del Boletín desde hace dos años. Primero se proyectaron los vídeos realizados para el homenaje por el cofrade Iñaki Cercadillo. En ellos, los protagonistas que compartieron sus vivencias en la Cofradía fueron, Rafa Indo, enlace con Iparralde; Iñigo Doria, CEO de la empresa Bluepoint; José Luis Astiazarán, expresidente de la Real Sociedad; y Uxue Busca, hija del reconocido gastrónomo José María Busca Isusi, uno de sus fundadores de la Cofradía Vasca de Gastronomía y que falleció en el año 1986.

Tras las palabras de agradecimiento de Luis Mokoroa, se presentó al resto de personas colaboradoras en el Boletín 91 y ninguna quiso perderse el evento. Estaban presentes, el tecnólogo de alimentos, Francesc Bové, y su esposa, Montse Andreu, que llegaron en viaje relámpago desde Barcelona;el periodista, Alfonso Segura, de la Cofradía del Cuto Divino de Tafalla; el cocinero de la Sociedad Jostallu de Irun, Javier García Quiñones, y su esposa además de ayudante, Belén Sarasola; el veterano gastro-poeta donostiarra Antxon Villaverde, arropado por toda su familia, su esposa Charo Domínguez, sus hijos Eduardo, Pablo y Angela con su marido Xabier Echave; y el historiador, Pedro Berriochoa, miembro del consejo de redacción del Boletín así como presidente de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País de Gipuzkoa.

Cerró el evento la nueva presidenta de la Cofradía Vasca de Gastronomía, Onintza Mokoroa, muy orgullosa de marcar un hito en su historia al ser la primera mujer que ocupa este cargo.

Además acudieron a la cita, de la Academia Vasca de Gastronomía, María Paz Barrenechea, y el maestro pastelero de Tolosa, Rafa Gorrotxategi, también Cofrade de Honor y elaborador del postre en la celebración de cada Capítulo; el Cofrade de Honor y periodista gastronómico Josema Azpeitia;la periodista y guía gastronómica creadora de Adorebasque, Jone Karres; el presidente y la vicepresidenta de la Casa de La Rioja de Gipuzkoa, Miguel Ángel Pérez y Karmele Varea; y el presidente con el secretario de la Asociación Cultural Urgull Histórico, Francisco Álvarez e Iñaki Gurmendi.

También se acercaron cofrades y otros componentes de la junta directiva de la Cofradía Vasca de Gastronomía como Iñigo Asín, acompañado de Amalur Lopetegui, Juantxo Lopetegui y Mari Jose Martínez, además de Josu Prieto junto a la diseñadora María Halouva.