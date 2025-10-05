Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aitor Esteban, en un acto en Zarautz este verano. GORKA ESTRADA
Alcaldía de Donostia

Relevo en San Sebastián, una jugada de riesgo que augura un tablero vasco más competitivo

Aitor Esteban da luz verde a un inédito movimiento para frenar el desgaste jeltzale y visibilizar el recambio generacional

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

El anuncio de la renuncia de Eneko Goia a la alcaldía y la próxima designación de Jon Insausti como sustituto ha supuesto una sacudida de ... alcance al tablero donostiarra que augura futuros cambios en la política vasca en una dirección de mayor competitividad. El movimiento es inédito y conlleva sus riesgos. Abre en canal el debate sobre las candidaturas en todas las formaciones y va a poner el foco sobre el modelo de ciudad y la gestión de los últimos diez años. Pero también trasciende y afecta a lo que significa la renovación en los liderazgos políticos en Euskadi con referentes más empáticos y menos encorsetados por el poder de las siglas.

