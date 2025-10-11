Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La portavoz del PSE, Ane Oyarbide, en la Sala de Recepciones del Ayuntamiento. FERNANDO DE LA HERA
Ane Oyarbide | Portavoz del PSE

«Estoy preparada y decidida para ser alcaldesa de Donostia»

Defiende que es el PSE el que marca las «improntas progresistas» en la coalición con el PNV y cree que es momento de «meter la quinta marcha» en el pacto de gobierno

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Ane Oyarbide (San Sebastián, 1985) da un paso al frente ante la renuncia de Eneko Goia y se apresta a seguir liderando el gobierno ... municipal junto al nuevo alcalde, Jon Insausti.

