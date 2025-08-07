El PP plantea congelar todos los impuestos y tasas municipales para 2026

El grupo municipal del PP en San Sebastián ha presentado 107 enmiendas y 3 proposiciones normativas a la propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales ... del gobierno municipal, que para el año que viene plantea una subida media de un 2% de los impuestos y tasas. El portavoz de los populares donostiarras, Borja Corominas, insistió hoy en rueda de prensa en que estas subidas son injustificadas y explicó que su planteamiento busca congelar los tributos locales y mitigar la alta presión fiscal de la capital guipuzcoana mediante bonificaciones. Por ejemplo, para que los vecinos que tengan vehículos sin etiqueta ambiental se beneficien de una reducción del impuesto de circulación «que está entre los más altos de España, como muchos otros impuestos y tasas».

«Nosotros planteamos la congelación de las tasas e impuestos no por capricho, lo planteamos por un compromiso con los ciudadanos«, indicó el portavoz de los populares donostiarras. »Los donostiarras somos los ciudadanos españoles que más tasas e impuestos pagamos. Volvemos a liderar el ranking de ciudadanos españoles que más impuestos y tasas pagamos y consideramos que el Ayuntamiento ya tiene suficientes recursos para funcionar».

Corominas volvió a plantear la necesidad de hacer una auditoría de los procesos de trabajo del Ayuntamiento. «Si el equipo de gobierno se compromete a hacer esta auditoria que permita mejorar la eficacia y la eficiencia de la gestión de público y que permita hacer más con menos o por lo menos hacer más con lo mismo, nosotros, el grupo del PP votaríamos a favor su propuesta fiscal».

El PP plantea en sus enmiendas bonificaciones en el IBI e ICIO por construcción, rehabilitación o dedicación de vivienda al alquiler social, bonificaciones en el impuesto de circulación a conductores afectados por la ZBE, plantea que el 10% de los que se recaude por OTA vaya destinado a mantenimiento de los barrios 10% de ingresos destinados al mantenimiento de barrios, también plantea reducciones en el IBI por obras de conservación del patrimonio arquitectónico protegido, aboga por bonificaciones en el IBI por transmisiones de inmuebles rehabilitados arquitectónicamente (Plusvalía).

Además, Corominas propone la creación de una tasa municipal a empresas organizadores de eventos deportivos y culturales que ocupen espacio público para hacer frente a los costes en los que incurre el ayuntamiento (policía municipal, afecciones al tráfico, mantenimiento) y una bonificación de hasta un 10% en la cuota integral de IBI, del 10% en la tasa de basuras y del 10% en el impuesto de circulación (IVTM) a los vecinos de los barrios más afectados por estos eventos deportivos.