El PP plantea congelar todos los impuestos y tasas municipales para 2026

Presenta 107 enmiendas y tres proposiciones normativas a la modificación de las ordenanzas fiscales propuesta por el gobierno municipal PNV-PSE

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Jueves, 7 de agosto 2025, 12:33

El grupo municipal del PP en San Sebastián ha presentado 107 enmiendas y 3 proposiciones normativas a la propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales ... del gobierno municipal, que para el año que viene plantea una subida media de un 2% de los impuestos y tasas. El portavoz de los populares donostiarras, Borja Corominas, insistió hoy en rueda de prensa en que estas subidas son injustificadas y explicó que su planteamiento busca congelar los tributos locales y mitigar la alta presión fiscal de la capital guipuzcoana mediante bonificaciones. Por ejemplo, para que los vecinos que tengan vehículos sin etiqueta ambiental se beneficien de una reducción del impuesto de circulación «que está entre los más altos de España, como muchos otros impuestos y tasas».

