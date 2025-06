Los porteros de una discoteca de Donostia implicados en una paliza no tenían la habilitación oficial

Los dos porteros de la discoteca Friends que se vieron implicados en una paliza en junio del año pasado en el Boulevard de Donostia no ... estaban habilitados para trabajar como personal del servicio de admisión; esto es, para trabajar como porteros de discoteca. Además, ambos habían sido denunciados previamente por agresiones y/o lesiones. Así lo hizo saber ayer el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, como respuesta a una pregunta parlamentaria a EH Bildu.

Los hechos se remontan a la noche del sábado 29 de junio del pasado año. Alrededor de las 0.10 horas, nada más abrir el local, un grupo de jóvenes intentó entrar a la discoteca «pero el portero se lo impidió porque eran conocidos alborotadores. Les dijo que no podían pasar porque siempre creaban problemas», según explicó a este periódico el que, en aquel entonces, era responsable del establecimiento –cerró en Nochevieja de 2024 y este marzo reabrió con otros gestores–. Fue entonces cuando, al no poder pasar, retrocedieron unos metros y, desde la parada de taxis del Boulevard, que se encuentra a escasos metros de la discoteca, comenzaron a increpar a los porteros, insultándoles y lanzando botellas.

Dos miembros del personal de seguridad del Friends persiguieron a los jóvenes, alcanzando a uno de ellos a la altura del Boulevard, donde le tiraron al suelo y propinaron repetidas patadas y pisotones. El incidente fue grabado en vídeo, que rápidamente circuló por redes sociales. Según aseguró el entonces responsable de la discoteca, el personal de admisión estaba contratado a través de una empresa. Con todo, «yo les tengo dicho que no toquen a nadie, que si pasa algo lo que tienen que hacer es llamar a la Policía. Su cometido es estar en la puerta, lo que no se puede es abandonarla y comenzar a perseguir a la gente», añadió días después de lo sucedido. De los dos porteros implicados, uno de ellos fue despedido por la empresa que le contrató. El otro no fue despedido ya que en el momento de la pelea «no se encontraba en horario laboral».

Los dos empleados de seguridad del local, además, habían sido denunciados antes por agresiones y/o lesiones

La Ertzaintza recibió tres atestados por infracciones penales cometidas en las inmediaciones del Friends en ese mes, junio de 2024

Según datos de la Ertzaintza –tal y como detalló ayer el consejero de Seguridad en su respuesta parlamentaria–, se recogieron tres atestados por infracciones penales cometidas en el local en el mes de junio de 2024. El primero, el día 2, por una agresión física; el día 15 por una agresión de violencia de género; y la tercera y última, el día 30, en la que se vieron involucrados estos dos porteros.

Sin examen ni inscripción

En Euskadi es necesario una habilitación profesional específica para trabajar como portero de discoteca. Esta se obtiene a través de un examen y posterior inscripción a un registro oficial. Así, la respuesta parlamentaria también revela que «las dos personas identificadas como presuntas autoras de los hechos no estaban ni están inscritas en el registro de personal del servicio de admisión». Una de ellas se inscribió para realizar el examen, pero «posteriormente no se presentó», añade el escrito.

El entonces responsable del establecimiento aseguró que «la actuación del portero no fue correcta, esa no es la forma de actuar de un profesional. Si te tiran una botella, te aguantas, llamas a la Ertzaintza y a tragar». Asimismo, «por suerte todo ocurrió a primera hora, cuando todavía no había nadie en la discoteca, imagínate si hay gente fuera y empiezan a tirar botellas», comentó. Tan solo unos meses después de lo sucedido, el gerente que llevaba 15 años al frente del Friends cerró el local y lo puso en alquiler. A día de hoy, aunque continúa bajo el mismo nombre, el establecimiento está en manos de otros gerentes, que también regentan locales de ocio nocturno en Errenteria.