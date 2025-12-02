El local de San Sebastián con la segunda mejor pizza del País Vasco El establecimiento, ubicado en la Avenida Tolosa, se ha colado entre las pizzerías ganadoras de Euskadi del campeonato de 'La mejor pizza de España 2025' con su pizza 'Di Donostti'

Martes, 2 de diciembre 2025

La pizzería Jaleo de San Sebastián, ubicada en la Avenida Tolosa 7, se ha colado entre las pizzerías ganadoras de Euskadi en la tercera edición del campeonato de 'La mejor pizza de España 2025', consiguiendo el segundo puesto gracias a su pizza 'Di Donostti'.

El certamen en el que solo participaba este único establecimiento de todo Gipuzkoa, se ha hecho con el segundo puesto en la clasificación por comunidades autónomas. Esta pizzería y hamburguesería muy cerca del campus de la Universidad del País Vasco, abrió en junio de 2023 y está especializada en pizzas al estilo napolitano.

La pizza ganadora es la versión mejorada de la primera pizza y la más vendida de Jaleo. «Inspirada en una pizza que probamos hace años en Lucca (Toscana) con queso stracciatella y aceite de albahaca. La hacemos en una masa napolitana de triple fermentación y masa madre, con nuestra receta propia de polpa di pomodoro», explican sus creadores sobre su pizza 'Di Donostti' a la venta por 14,90 euros en el popular local de Benta Berri.

Una pizza con ideantidad vasca

Los ingredientes de esta pizza son la harina de trigo, masa madre, agua, levadura, aceite de oliva y sal. Además de tomate, jamón cocido, queso stracciatella, albahaca, miel, aceite de girasol, queso idiazábal y pistacho, que le da un toque verde que llama la atención.

«Le añadimos identidad local con el queso Idiazábal y jamón cocido de caserío, le damos el toque innovador con el pistacho y un punto dulce de miel en el aliño de albahaca», detallan desde el local donostiarra.

La competencia se desarrolló del 30 de octubre al 23 de noviembre, con 145 locales de toda España luchando por el título. Por comunidades autónomas, Dottor pizza en Vitoria-Gasteiz se hizo con el primer lugar de Euskadi, Jaleo en Donostia con la segunda posición y la Pizzería formaggino de Bilbao con el tercero.