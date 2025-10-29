La única pizza de Gipuzkoa que competirá por ser la mejor de España Un pequeño restaurante de San Sebastián participa en el concurso de Mejor pizza 2025 con nueve variantes

Inés Rodríguez San Sebastián Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:41

Las pizzas nunca fallan ni depecionan, el plato versátil por excelencia capaz de servir para comidas en familia o cenas con amigos ante una mesa o en el sofá. Como pululan los concursos gastronómicos de todo tipo, no podía faltar el que pone en valor a esta creación italiana. Así, se está buscando ya 'La mejor pizza de España 2025', certamen en el que participa un único establecimiento guipuzcoano, la pizzería Jaleo de San Sebastián.

Ubicado en la Avenida Tolosa 7, muy cerca del campus de la Universidad del País Vasco, este restaurante está especializado en pizzas al estilo napolitano. Este establecimiento ofrece cenas a partir de las 19 horas, con una carta que incluye 9 pizzas, destacando variedades desde la clásica margarita y la caprese, hasta la carbonara trufada. Ahora este concurso les ofrece la oportunidad de que sus creaciones destaquen mucho más allá de la capital donostiarra.

La competencia se desarrolla entre el 30 de octubre y el 23 de noviembre, con 145 locales de toda España luchando por el título. Jaleo no está solo en la representación vasca; de hecho, Euskadi cuenta con cinco participantes en total en el certamen.

En Bilbao, dos restaurantes con una dilatada trayectoria compiten en este certamen, Coppola&Solomon y pizzería Formaggi, mientras que desde Vitoria lo hacen Pizzería Ezaro y Dottor Pizza. También en Navarra podemos degustar algunas de las pizzas participantes con Pizzería Yamona (Castejón) y tres locales ubicados en Pamplona: Margarita Malapata, Pizzería Pulcinella, y Tutti Ricchi.

Las claves de la pizza: masa y sabor

Para determinar cuáles son los finalistas de 'La mejor pizza de España 2025', el concurso combina dos métodos de evaluación. Por un lado, los clientes tienen la oportunidad de convertirse en críticos gastronómicos. Pueden valorar y puntuar sus pizzas favoritas a través de la web oficial www.lamejorpizza.es. Además, aquellos que participan en la votación y firman en las redes sociales oficiales del campeonato.

Pero el público no está solo en esta tarea. Un equipo de inspectores gastronómicos recorrerá todos los locales participantes para realizar una evaluación profesional. Los inspectores se centrarán en la masa, la combinación de ingredientes y, fundamentalmente, el sabor global de cada propuesta presentada.

Los finalistas serán seleccionados a partir de la suma de estas dos evaluaciones: la del público y la de los inspectores. La gran final del concurso, donde se conocerá al ganador se celebrará el próximo 1 de diciembre.