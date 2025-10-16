Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián desata la locura: «Estamos recibiendo cientos de mensajes» Un aviso que refleja con crudeza la realidad del mercado del alquiler donostiarra

L. G. Jueves, 16 de octubre 2025, 10:40 Comenta Compartir

El precio del alquiler en Gipuzkoa sigue marcando máximos históricos y San Sebastián se mantiene como una de las ciudades más tensionadas del Estado, con una oferta mínima y una demanda que no deja de crecer. Con la entrada en vigor de los topes al alquiler, la oferta de pisos de larga estancia se ha reducido y han aumentado los que se ofertan como temporales. En este contexto de escasez de viviendas disponibles, cualquier piso que sale al mercado en zonas bien conectadas se convierte en objeto de deseo y genera una avalancha inmediata de solicitudes.

Es lo que ha sucedido con un piso de tres habitaciones ubicado en Egia, frente a Tabakalera, que ha salido en alquiler por 1.000 euros al mes. La vivienda, semi reformada y sin calefacción, cuenta con salón, cocina independiente y baño, y se ofrece sin amueblar y para larga estancia. A pesar de estas condiciones, su ubicación, junto a todos los servicios, comercios, colegios y transporte público, ha disparado el interés entre familias que buscan un hogar bien conectado con el centro de San Sebastián. Según Idealista, en el barrio de Egia, de 15 pisos en alquiler, solo cuatro se ofertan para larga estancia y el resto de manera temporal.

Así, la reacción de los usuarios ha sido tan masiva que los propietarios han tenido que añadir un mensaje al anuncio para explicar la avalancha de interesados. «Estamos recibiendo cientos de mensajes. Nos es imposible contestar a todos, lamentamos las molestias». Un aviso que refleja con crudeza la realidad del mercado del alquiler donostiarra, donde encontrar un piso se ha convertido en una carrera contrarreloj ante la falta de oferta y los precios disparados.

Reducción de la oferta de alquiler

El portal inmobiliario Idealista es un buen termómetro para medir la oferta del alquiler porque es el que más volumen de viviendas abarca y porque todas las inmobiliarias tradicionales suben a esta web sus ofertas, al menos aquellas viviendas a las que no dan salida en cuestión de horas o días, que son la mayoría.

Pero lo que está publicado en Idealista es lo que hay hoy en el mercado. Este periódico ha realizado un análisis de las diferencias que marca este portal entre las viviendas en alquiler que se ofertaban el 1 de octubre, cuando entró en vigor el índice de precios de referencia, y el 10 de octubre. De esta manera, en San Sebastián existen 61 pisos menos en arrendamiento a largo plazo en apenas diez días. En prácticamente la mitad de ellos, 32 viviendas, se ha producido un trasvase directo a los alquileres de temporada, que con la legislación actual quedan fuera de los topes a anuales a las rentas.

Temas

Alquiler