La calle más cara de Euskadi está en San Sebastián: 1.6 millones de euros para comprar una casa El Paseo de Miraconcha se erige como la calle más cara de Euskadi para adquirir una vivienda según un informe de idealista

El Paseo de Miraconcha de San Sebastián es la calle más cara de Euskadi para comprar una vivienda, con un precio medio de 1.661.214 euros, según concluye un estudio realizado por idealista.

No obstante, y a pesar de superar el millón y medio de euros de media, el paseo donostiarra se queda a mucha distancia de las calles más caras del conjunto del Estado para adquirir una vivienda donde zonas del Costa de Sol, Mallorca y Barcelona concentran las calles con los precios más elevados. En concreto, la calle más exclusiva para comprar un inmueble se encuentra en Costa de Sol y abarca toda la urbanización Coto Zagaleta, en el municipio de Benahavís, con una media de 12.366.846 euros.

A continuación, aparece la Avenida Supermaresme, en el municipio barcelonés de Sant Andreu de Llavaneres, con un precio medio de 9.063.833 euros. El tercer lugar lo ocupa el Camí des Salinar, en la localidad mallorquina de Andratx, cuyas viviendas tienen un precio medio de 8.909.375 euros.

El cuarto puesto corresponde a la calle mallorquina de Binicaubell (Palma), con 8.848.571 euros de media, y en el quinto se encuentra la Carretera A-397, en Benahavís (Costa del Sol), con un precio medio de 8.592.000 euros.

En la sexta posición sobresale Calle Vivaldi, donde el precio medio de los inmuebles se sitúa en los 7.681.750 euros, y en el séptimo destaca la Calle Albinoni, con 7.615.480 euros (ambas de Marbella). En octavo lugar, las viviendas del Carrer Congre (Andratx) cuentan con un precio medio de 7.106.071 euros.

Asimismo, la calle Wagner figura en el noveno puesto con 7.033.733 euros de media, y le sigue la urbanización Cascada de Camoján, cuyas propiedades cuentan con un precio medio de 6.870.131 euros.

El análisis del portal inmobiliario evidencia que, además de las tres comunidades autónomas (Andalucía, Islas Baleares y Cataluña) con calles en las diez primeras posiciones, otras seis regiones tienen direcciones en las que se supera de media el millón de euros.

Estas autonomías son Canarias (6.471.111 euros), Comunidad de Madrid (5.458.278 euros), Comunidad Valenciana (4.960.000 euros), Galicia (1.742.786 euros), Euskadi (1.661.214 euros) y Cantabria (1.013.894 euros).

De acuerdo con idealista, la región más económica es Navarra, donde su calle más cara tiene un precio medio de 302.665 euros, seguida por Castilla-La Mancha (513.500 euros) y Asturias (527.898 euros).