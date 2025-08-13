El parque Sorleku de Intxaurrondo será una realidad en 2026 tras cinco meses de obras

El sueño del parque Sorleku se hará realidad en 2026. La Junta de Gobierno Local aprobó ayer el proyecto definitivo para convertir esta parcela ... de Marrutxipi, en Intxaurrondo, en un espacio de ocio y descanso inspirado en la naturaleza. Las obras durarán cinco meses y tendrán un presupuesto de alrededor de 750.000 euros.

Junto a las cocheras de Dbus, entre las calles Fernando Sasiain, los paseos de Zubiaurre y Mons, se ubica un terreno en desuso y comido por la vegetación que los vecinos del barrio llevan años reclamando para su disfrute. Con una superficie de 6.109 metros cuadrados, el futuro parque Sorleku contará con juegos de agua, mesas de pícnic, una txirristra, hamacas y un escenario, todo ello rodeado de plantas y bosques autóctonos que harán más agradable la estancia.

Según la memoria del proyecto, a la que ha tenido acceso DV, el parque tendrá cuatro entradas. En la zona norte, espacio de transición entre la acera del paseo Zubiaurre y el propio parque, se plantea ampliar la anchura de la acera actual para evitar el estrangulamiento que genera la parada de autobuses. Se propone una isla verde que marcará los dos accesos, uno de menos anchura junto a un aparcamiento de bicicletas y otro junto a la terraza en la que se colocarán las antiguas losas del pavimento de San Telmo acopiadas en la parcela. En este área se prevé la instalación de una cabina de aseos públicos autolimpiables, que de momento se pospone por limitaciones presupuestarias, y finalmente se descarta la construcción de una cubierta.

Las dos entradas de la zona sur del parque –junto a cocheras– coincidirán con las esquinas de la parcela, donde conectan los pasos de peatones. Al igual que las del lado norte, estarán marcadas con bancos de hormigón prefabricado y dispondrán de aparcabicis. En principio no se prevé instalar puertas, pero con el vallado actual se limitará el acceso al parque a estas cuatro entradas y se deja abierta la posibilidad de completar el cerramiento y poner puertas en un futuro.

Los juegos de agua ocuparán un área delimitada por bancos y bolos de piedra y grava que estará conectada física y visualmente con la terraza y la entrada. Será un espacio soleado y accesible en silla de ruedas que estará rodeado de árboles de hoja caduca cuya superficie cóncava de adoquín y hormigón se cubrirá parcialmente con arena. Los juegos se abastecerán con el agua potable que se bombee de la fuente, principal elemento lúdico. Una zanja de infiltración recogerá el agua de lluvia, permitiendo el crecimiento de vegetación adecuada para suelos húmedos. Este mismo sistema se utilizará en otras zonas del parque para la recogida de pluviales.

En cuanto a la vegetación, se ha pensado en bosques de crecimiento rápido, formados sobre todo por abedules, que en poco tiempo conforman unas masas densas. Se generarán alrededor de la zona central del parque y contarán con elementos sencillos de juego y puntos de estancia realizados con materiales naturales. Una red de pequeños senderos de tierra compactada atravesará los bosquetes.

Praderas multiusos

También se plantará césped en las praderas centrales, que ofrecerán múltiples usos a los visitantes. Estarán delimitadas por vegetación arbustiva y arbolado de porte mayor, para disponer de áreas soleadas y de sombra. Con el fin de conducir la propuesta a la de un parque con valores naturales y didácticos, el proyecto apuesta por que todas las especies elegidas sean autóctonas, con variedades que se adapten a las condiciones del suelo y que además de calidad paisajística aporten refugio y alimentos a aves. Todo ello impulsará la biodiversidad en el entorno.

Para las áreas de estancia, diseminadas a lo largo del parque, se ha pensado en troncos individuales, mesas redondas para dos o tres personas y mesas de pícnic para grupos. Además, se instala una txirristra y se reservará una plataforma de madera a modo de escenario y una zona de tumbonas como platea.