Los saltos que cortan la respiración sobre el techo de San Sebastián con vista a la bahía de La Concha El grupo amante de esta disciplina física ha querido compartir en sus redes sociales el resultado de su atrevido reto

N.V Domingo, 17 de agosto 2025, 09:46

Al levantar un poco la mirada durante el paseo por las clásicas ferias de Semana Grande, igual uno puede llegar a ver a un grupo de jóvenes intentando hacer una 'longi', que trasladado desde el lenguaje del parkour se define como un salto de longitud de una carrera con recepción en otro obstáculo.

Con vistas a las atracciones y acompañado de los aplausos del público presente, '@ene.tupa' ha querido compartir a sus seguidores de Instagram un salto con el que llevaba soñando mucho tiempo: «Una 'longi' bastante mental que llevaba viendo años, esto es el inicio de algo grande», comenta emocionado en la descripción del video. Sin duda unas imágenes que demuestran que se trata de una disciplina tanto física como mental donde el miedo y el vértigo.

Las calles de Donostia sienten el parkour

Lo que comenzó a viralizarse hace unos pocos años en San Sebastián como una disciplina callejera basada en superar diferentes obstáculos arquitectónicos saltando, corriendo o trepando, ha terminado por consolidarse en un deporte en el que poder practicar en equipo, con incluso espacios habilitados para ello.

El ejemplo perfecto es el actual parque para la práctica de parkour situado junto al Polideportivo Municipal Bentaberri, inaugurado hace casi dos años. Ocupando unos 300 metros cuadrados de superficie y compuesto a base de módulos prefabricados en hormigón arquitectónico con acabado en granito, el espacio se protege con pavimento de seguridad que refugia de las posibles caídas durante su práctica. No obstante, el tradicional parkour en diferentes ubicaciones de la ciudad persiste y se seguirá viendo en, por ejemplo, lugares de altura cerca de las ferias de Semana Grande.