Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los saltos que cortan la respiración sobre el techo de San Sebastián con vista a la bahía de La Concha

El grupo amante de esta disciplina física ha querido compartir en sus redes sociales el resultado de su atrevido reto

N.V

Domingo, 17 de agosto 2025, 09:46

Al levantar un poco la mirada durante el paseo por las clásicas ferias de Semana Grande, igual uno puede llegar a ver a un grupo de jóvenes intentando hacer una 'longi', que trasladado desde el lenguaje del parkour se define como un salto de longitud de una carrera con recepción en otro obstáculo.

Con vistas a las atracciones y acompañado de los aplausos del público presente, '@ene.tupa' ha querido compartir a sus seguidores de Instagram un salto con el que llevaba soñando mucho tiempo: «Una 'longi' bastante mental que llevaba viendo años, esto es el inicio de algo grande», comenta emocionado en la descripción del video. Sin duda unas imágenes que demuestran que se trata de una disciplina tanto física como mental donde el miedo y el vértigo.

Las calles de Donostia sienten el parkour

Lo que comenzó a viralizarse hace unos pocos años en San Sebastián como una disciplina callejera basada en superar diferentes obstáculos arquitectónicos saltando, corriendo o trepando, ha terminado por consolidarse en un deporte en el que poder practicar en equipo, con incluso espacios habilitados para ello.

El ejemplo perfecto es el actual parque para la práctica de parkour situado junto al Polideportivo Municipal Bentaberri, inaugurado hace casi dos años. Ocupando unos 300 metros cuadrados de superficie y compuesto a base de módulos prefabricados en hormigón arquitectónico con acabado en granito, el espacio se protege con pavimento de seguridad que refugia de las posibles caídas durante su práctica. No obstante, el tradicional parkour en diferentes ubicaciones de la ciudad persiste y se seguirá viendo en, por ejemplo, lugares de altura cerca de las ferias de Semana Grande.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pirotecnia Valenciana hace historia y gana por tercer año consecutivo el concurso de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián
  2. 2 Hallan el cuerpo sin vida de una mujer en el río Leitzaran, a la altura de Andoain
  3. 3 Se pide toda la carta en un bar de pintxos de San Sebastián y aún tiene sitio para el postre: «Esto es un espectáculo»
  4. 4

    Aparatoso rescate de un submarinista en el puerto refugio de Hondarribia
  5. 5

    Javi López, muy cerca del Betis
  6. 6 Leire Fernández Abete: «Volvería a comer un helado si fuera de brócoli. Mientras tanto me niego»
  7. 7

    La playa de Ondarreta cumple 100 años
  8. 8

    La Ertzaintza investiga como un posible homicidio la muerte de un varón en Legazpi
  9. 9 El tesoro más oculto entre los encantos de San Sebastián: la gruta de 150 años que te hace dudar sobre su origen
  10. 10

    La autopsia descarta que la causa de la muerte del fallecido en Legazpi sea violenta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los saltos que cortan la respiración sobre el techo de San Sebastián con vista a la bahía de La Concha

Los saltos que cortan la respiración sobre el techo de San Sebastián con vista a la bahía de La Concha