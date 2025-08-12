Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

José Mari López

Parkea Bizirik denuncia que el festival Glad is the Day ha sido un «infierno» para el parque de Cristina Enea

San Sebastián

Martes, 12 de agosto 2025, 02:00

Parkea Bizirik denunció este lunes el «infierno» vivido por la flora y fauna de Cristina Enea durante la celebración del festival Glad is the Day en el parque egiatarra. En un comunicado, la asociación naturalista asegura que parte de la vegetación fue «pisoteada por vehículos de mantenimiento y también por miles de personas», «decenas de bafles aterrorizaron y desalojaron a la fauna silvestre (la que pudo escapar)» e «intensas vibraciones en la tierra y en el aire les indujeron terror y exilio».

«Ni un mirlo buscando lombrices, ni un silbido del sapo partero, ni una llamada del carbonero, ni una triste abeja, cero mariposas. Desalojo, defaunación y ocio a cambio de negocio», critican desde Parkea Bizirik, que subraya que algunas especies «no pudieron escapar y padecieron el infierno escondidas entre las grietas del arbolado y del muro» que delimita el parque.

La asociación ecologista recuerda que Cristina Enea es «un bien público de alto valor ambiental cuya conservación es un deber colectivo» y subraya que «promover y ser consecuente con la biodiversidad de Donostia es una actitud clave en la cultura de conservación de la naturaleza que genera impactos muy positivos en la sociedad». También agradece la adhesión de una veintena de entidades a la solicitud de suspensión del festival.

