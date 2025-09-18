Odón Elorza responde a Eneko Goia: «No eche balones fuera y me acuse de falsedades» sobre San Bartolomé El exalcalde, a través de un escrito a DV, sale al paso de las palabras del primer edil donostiarra en el foro 'Gipuzkoa al Día'

El exalcalde de Donostia Odón Elorza ha pedido a Eneko Goia, actual primer edil de la ciudad que «no eche balones fuera y me acuse de falsedades» sobre el plan de desarrollo urbanístico de San Bartolomé. Elorza, a través de un escrito a DV, ha querido salir al paso de las palabras de Goia en el foro 'Gipuzkoa al Día' en las que señaló que el origen del plan se remontaba a los años en la Alcaldía del socialista.

«La sociedad de San Bartolomé con socios privados tan especuladores y tan horribles como los califica la constituyó él. La operación con los cálculos de miles de euros en venta de vivienda libre la hizo él. Ni yo ni Juan Karlos Izagirre (anterior regidor) lo hicimos», apuntó Goia. «Cuando perdí las elecciones, en 2011, el planteamiento vigente no contemplaba ni un centro comercial y parking en la ladera (una zona verde) ni convertir el colegio en hotel ni permitir derribar elementos protegidos de la Iglesia ni construir 33 viviendas más en calle Easo ni modificar la ordenación de las calles ni crear una calle ancha como Alto de San Bartolomé sin árboles, ni derribar la casa de baños (...) ni demoler la mitad del Muro en contra de las Sentencias que ordena su protección. Eso lo aprobó usted con otros grupos, en 2014 y 2015, modificando el Plan General. Esa es su responsabilidad», señala Elorza en dicha respuesta a Goia.

«Falta a la verdad cuando habla de los cálculos iniciales de la venta que hicieron los técnicos municipales en 2010, como recoge su propio documento urbanístico, en el apartado de viabilidad económica, que usted apadrinó bajo presión de las constructoras en 2015», añade. «Asuma su responsabilidad. Le toca. No eche balones fuera ni me acuse con falsedades. Hasta tres resoluciones del Ararteko dieron la razón a mis quejas en 2023 y 2024 ante su falta de transparencia. Trato de ejercer como ciudadano donostiarra y en los veinte años de alcaldía no actúe bajo los dictados o intereses de ningún partido. Antes y ahora defiendo el interés general de San Sebastian y usted, desde su intolerancia, lo censura», concluye su escrito el exalcalde de Donostia.