El nuevo haurtxoko de la Parte Vieja se abrirá el 10 de septiembre con capacidad para 40 niños

Cuenta atrás para la apertura del nuevo haurtxoko de la Parte Vieja que tanto han reclamado a lo largo de estos últimos años los vecinos ... del barrio. El próximo miércoles día 10 abrirá de manera oficial este servicio que está situado en la primera planta del antiguo ambulatorio del barrio, con entrada desde la calle Fermín Calbetón 25, en el mismo edificio que alberga la biblioteca municipal infantil.

Este nuevo servicio, dirigido a niños y niñas de entre 5 y 11 años, cuenta con 237 m2 en los que se reparten una espaciosa y luminosa área de juego, dos aulas de talleres, aseos, almacén y una sala destinada al personal de limpieza. El servicio contará con tres educadores y tendrá capacidad para acoger hasta a cuarenta niños y niñas de forma simultánea, «garantizando una atención personalizada y un acompañamiento adecuado en todas las actividades, ofreciendo en todo momento un entorno seguro, estimulante y versátil para los txikis», indica Ane Oyarbide, concejala de Igualdad.

Los datos Ubicación. El nuevo haurtxoko está situado en la calle Fermín Calbetón 25, en el mismo edificio de la biblioteca infantil.

Apertura. Abre sus puertas el 10 y 11 de septiembre con dos jornadas de puertas abiertas de 17.00 a 19.30, tanto para niños como para sus acompañantes.

Horarios. A partir del viernes 12, abrirá de martes a jueves de 17.00 a 19.30 horas, viernes de 17.00 a 20.00 horas y sábados de 17.00 a 19.30 horas.

Escenario, futbolín y Play

Los niños y niñas que visiten por primera vez el haurtxoko –hay jornadas de puertas abiertas para toda la familia los días 10 y 11– se van a encontrar con un gran espacio como zona de ocio, con cinco mesas, sillas, decenas de juegos de mesa y material para manualidades por estrenar, que están repartidos en seis zonas temáticas que «promueven el desarrollo emocional, social y cognitivo de la infancia», avanza Iñigo García, concejal de Juventud.

En el espacio para la expresión corporal se ha instalado un escenario donde los niños podrán actuar, bailar y cantar, utilizando el movimiento como medio de comunicación y exploración emocional. El rincón de juegos simbólicos está dedicado al juego imaginativo, con elementos como cocinitas y disfraces, que permite a los menores representar roles, construir identidad y ensayar situaciones de la vida cotidiana de forma lúdica y segura. El espacio de juegos de construcción está equipado con materiales para fomentar la motricidad fina, la coordinación, la creatividad y el razonamiento lógico-matemático.

En la zona de los juegos de mesa ya están preparados varios que tienen como objetivo promover habilidades cognitivas, sociales y motrices. También hay otro espacio de juegos de salón, con futbolín, en los que se representa a la Real y al Athletic, una red de ping-pong, palas y pelotas y, por último, está la zona equipada con el material audiovisual, con televisión, PlayStation y un ordenador portátil.

'Familiarekin Jolasean'

En cuanto a las dos salas para talleres, están destinadas a realizar manualidades y actividades creativas que tienen que ver, entre otras temáticas, con la salud y la gastronomía.

Este nuevo servicio, que ha contado con una inversión total de 103.000 euros para su renovación y acondicionamiento, estará abierto de septiembre a junio, de martes a sábado.

A partir de octubre, se incorpora al servicio los sábados el programa 'Familiarekin Jolasean' en el que los menores pueden acceder al haurtxoko acompañados de un adulto de 17.00 a 18.15 horas.