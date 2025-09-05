Incontables muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras un incendio premeditado que les obliga a cerrar: «Gracias de corazón» Los responsables de La Burguessia han agradecido el apoyo recibido tras calcinar un joven una moto junto a su establecimiento y causar daños en el local

Daños provocados en el local de La Burguessia de la plaza Arroka tras prender fuego un joven a una moto junto al establecimiento.

Javier Medrano San Sebastián Viernes, 5 de septiembre 2025, 10:01

Los responsables de la popular hamburguesería de San Sebastián La Burguessia han querido agradecer públicamente las muestras de apoyo recibidas por infinidad de vecinos de la ciudad y decenas de usuarios en redes sociales después de que un joven de 22 años calcinase una motocicleta junto a su local de la plaza Arroka provocando graves daños en el establecimiento.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada de este jueves cuando sobre la una y cuarto horas de la noche un joven, detenido por la Ertzaintza tras los hechos, prendió fuego a una motocicleta. Rápidamente las llamas calcinaron por completo el vehículo y se propagaron hasta la verja de la hamburguesería y balcón de una de las viviendas próximas provocando importantes daños y obligando a los bomberos a tener que sofocar el fuego de forma urgente.

A la llegada de los agentes al lugar, estos pudieron identificar en las inmediaciones al autor del fuego que en el momento de su arresto presentaba quemaduras en una mano y portaba dos mecheros, un martillo y unas tenazas.

Un ataque que los responsables de La Burguessia han lamentado en sus redes sociales al mismo tiempo que han informado a sus clientes de la intención de la hamburguesería de volver a la actividad lo antes posible.

«Esta madrugada un sinvergüenza ha calcinado una moto delante de nuestro local del centro, ocasionando graves daños que nos impiden abrir hoy. Estamos trabajando ya para volver con más fuerza que nunca y poder recibiros muy pronto. En el local de Gros os esperamos como siempre, con el mismo cariño y la misma pasión de cada día. Gracias de corazón por todo vuestro apoyo», publicaban horas después del incendio en su cuenta de Instagram junto a varias fotografías de los daños ocasionados en el local.