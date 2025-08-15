Movilidad atiende la petición de los vecinos y reabre el cruce de acceso directo a Bidebieta

El Departamento de Movilidad ha atendido la petición de los vecinos de Bidebieta y ha decidido reabrir el cruce que da acceso directo al barrio. ... Estos desvíos, tanto de entrada como de salida, llevaban meses clausurados por las obras de reurbanización del entorno a raíz de la construcción de Mercadona, por lo que los conductores debían circular hasta las rotondas de Contadores o Gomistegi para llegar hasta sus domicilios.

La semana pasada se repintaron las líneas y, en contra de lo anunciado por el Ayuntamiento de que todo volvería a la normalidad una vez finalizados los trabajos en el ámbito, los residentes empezaron a temerse que el cierre de la mediana sería definitivo. La concejala de Movilidad, Olatz Yarza, anunció hace unos días que el corte se mantendría de forma «temporal» para testear cómo afecta el nuevo supermercado al tráfico de la zona, si bien se abrió a escuchar a los vecinos y realizar las modificaciones que estos solicitasen.

El martes, el cruce apareció lleno de pancartas en contra de esta medida y del propio departamento, lo que dejaba a las claras la posición del vecindario. El miércoles a mediodía, operarios municipales procedieron a retirar las barreras New Jersey que inutilizaban la mediana, dejando de nuevo el paso expedito a los vehículos.

Más afluencia de vehículos

Consultado por los motivos de esta intervención, fuentes del consistorio explicaron ayer que «se han atendido las demandas de los residentes, como se había prometido, y se ha cumplido el plan inicial previsto, que era dejar los accesos como estaban» antes de las obras de Mercadona. También confirmaron que «se realizará un control y seguimiento del comportamiento del tráfico ante el previsible incremento de la afluencia de vehículos» hacia la recién inaugurada tienda de alimentación.

Desde la asociación Bideak celebran la reapertura del cruce, que califican de «gran victoria», y aseguran que «con esta rectificación se recupera la normalidad en un punto de acceso vital para el paseo de Serapio Mujika, Julio Urkijo y Juan XXIII, además de para las calles Juan Carlos Guerra y Gomistegi».

La asociación Bideak celebra la decisión como una «gran victoria» que llega «gracias a la presión ejercida y las protestas»

En un comunicado, la entidad vecinal subraya que «se restablece el derecho de más de 6.000 residentes a llegar directamente a sus domicilios sin tener que hacer absurdo turismo por las rotondas de Contadores y Gomistegi», al tiempo que agradecen «a las asociaciones de vecinos de muchos puntos de la ciudad que no han dudado en apoyar nuestra reivindicación, alineándose con el sentido común y el derecho vecinal».

Bideak achaca la decisión del Ayuntamiento a «la presión ejercida por la junta directiva de la asociación, las protestas de los vecinos y los irrebatibles argumentos presentados ante el Departamento de Movilidad».

«Deja el cruce como estaba»

Sobre la colocación de las pancartas –ya retiradas–, en las que podían leerse consignas como «Movilidad, deja el cruce como estaba», «más aparcamientos y menos experimentos», «ZBE para el Centro y contaminación para el resto», «testea Ijentea, no Bidebieta» o «Movilidad, respeta a los vecinos», Bideak argumenta que «tal y como veníamos avisando y en vista de que Movilidad continúa sin entender la situación, hemos decidido dar un paso más y hacer más visibles nuestras reivindicaciones».

Los técnicos municipales controlarán y vigilarán el impacto de la apertura del nuevo Mercadona en el tráfico del barrio

La asociación apuntaba el martes que el cierre del cruce «provoca problemas donde antes no existían», lo que tachaban con ironía de «actuación digna de enmarcar» por parte del Departamento de Movilidad. «Si pasado un tiempo no se ha recuperado la normalidad viaria en el cruce, iniciaremos acciones de movilización vecinal», advertían.

El consistorio justificó en un principio mantener el cierre de la mediana con los informes técnicos que habían constatado una «mejora en el transporte público, la seguridad vial y la fluidez del tráfico general, debido sobre todo al tiempo ganado por desactivar las fases rojas del ciclo semafórico». El argumento no convenció al vecindario, que lamentaba que «llevamos más de 50 años entrando y saliendo por aquí sin ningún problema y ahora nos condenan a peregrinar entre rotondas».