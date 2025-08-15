Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una de las pancartas colgadas en el cruce, ya retiradas. BIDEAK

Movilidad atiende la petición de los vecinos y reabre el cruce de acceso directo a Bidebieta

En los últimos días habían aparecido varias pancartas en la zona con consignas como «testea Ijentea, no Bidebieta» o «más aparcamientos y menos experimentos»

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Viernes, 15 de agosto 2025, 02:00

El Departamento de Movilidad ha atendido la petición de los vecinos de Bidebieta y ha decidido reabrir el cruce que da acceso directo al barrio. ... Estos desvíos, tanto de entrada como de salida, llevaban meses clausurados por las obras de reurbanización del entorno a raíz de la construcción de Mercadona, por lo que los conductores debían circular hasta las rotondas de Contadores o Gomistegi para llegar hasta sus domicilios.

