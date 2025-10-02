Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los doce 'Mexicráneos' de colores instalados en la plaza Ramón Labayen de San Sebastián. Naroa Galache

El misterio de los 'Mexicráneos' junto al Hotel María Cristina de San Sebastián

Estas curiosas calaveras de colores han llamado la atención de los donostiarras que pasean por la plaza Ramón Labayen

M. S.

Jueves, 2 de octubre 2025, 16:11

Doce calaveras de colores gigantes ubicadas en la plaza Ramón Labayen, muy cerca del Hotel María Cristina de San Sebastián, han llamado la atención de varios donostiarras que han pasado por la zona. Aunque el misterio de estos 'Mexicráneos' ya ha sido resuelto.

Estas calaveras, que estarán en la plaza del 1 de octubre al 2 de noviembre, están inspiradas en el tradicional Día de Muertos mexicano, una celebración tradicional mexicana declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

La exposición «ofrece una visión artística de la cultura funeraria a través de icónicas esculturas monumentales». Doce cráneos con colores vibrantes y composiciones innovadoras que imitan a las calaveras tradicionales mexicanas, creando un recorrido visual «que transforma el espacio urbano en un homenaje a la vida y a nuestros ancestros», explican desde Grupo Albia, de servicios funerarios, patrocinadores de la iniciativa.

Una exposición para romper los tabúes sobre la muerte en San Sebastián

«Esta exposición nos invita a reflexionar sobre la vida, la memoria y el proceso de duelo desde una perspectiva artística y transformadora», destacan sobre la iniciativa que incluye obras de artistas nacionales e internacionales y que «busca romper tabúes en torno a la muerte, acercando de forma creativa la cultura que rodea a los funerales a la sociedad».

«Con 'Mexicráneos' queremos abrir el diálogo sobre el duelo y aportar a la sociedad una perspectiva diferente del recuerdo y la despedida. Nos enorgullece hacer una parada en San Sebastián en este viaje que ha llegado a millones de personas en todo el país», explica Carlos Gallego, director de Marketing del Grupo, sobre la exhibición que se ha presentado en Ávila, Salamanca, León, Cádiz, Zaragoza y lugares de Madrid como el Aeropuerto Madrid-Barajas o el Parque del Retiro.

