La mano inocente del sorteo, agraciada con una barandilla de La Concha

La persona elegida para poner la mano «inocente» y darle la tecla en el ordenador para que salieran los números de la suerte para distribuir ... los 275 tramos de la vieja barandilla de La Concha ha sido uno de los afortunados. Antonio Lizaso pondrá ese pedazo de historia de San Sebasitán en su casa de Berio.

Al sorteo celebrado esta mañana en el Salón de Plenos del ayuntamiento donostiarra se habían apuntado 12.392 ciudadanos: 10.730 empadronados y 1.662 nacidos en la ciudad que ahora viven fuera que tenían pocas posibilidades de que quedarán barandillas libres en el sorteo con los empadronados.

El concejal de Mantenimiento, Carlos García, parecía, pese a que la sala estaba prácticamente vacía, más nervioso que los demandantes de barandilla. «La barandilla de la Concha, como sabéis, no solo enmarca nuestra bahía con su belleza y elegancia, esta obra de hierro forjado ha llegado a convertirse en el objeto mas fotografiado por quienes nos visitan desde todas las partes del mundo». «Cada tramo representa mucho más que una pieza de hierro, representa recuerdos, amaneceres junto al mar, recuerdos familiares, fotografías con amigos, momentos de contemplación frente al mar...».

Su emotivo y breve discurso dio paso al sorteo propiamente dicho, Apenas dos o tres personas, algún periodista y tres reporteros gráficos. Antonio Lizaso estaba en la primera fila y el concejal le invitó a poner la mano «inocente» que eligiera el número. La cifra que salió fue el número 48. Ese número y los 274 siguientes (hasta el 322, inclusive) son los solicitantes agraciados. El lunes saldrán los listados provisionales de los adjudicatarios, después habrá un plazo de reclamación y el 16 de junio saldrán los listados definitivos. A partir de esa fecha se comunicará a los agraciados cuándo deberán acercarse al depósito municipal de Belartza para recoger el símbolo donostiarra por excelencia.

La barandilla, en una pared

Antonio vive solo en su casa de Berio. Explicó a los periodistas que pondrá su barandilla en un soporte y la colocará «en alguna pared». Alguien le comentó lo del sorteo, «entre en la web y me apunté». Él llevaba el número 100 «y tenía esperanzas de que me tocara». Lo que le sorprendió es que hubiera más de 10.000 personas apuntadas al sorteo. En otros aspectos de la vida la suerte «no me ha sonreído, la verdad», pero Antonio tendrá ese trozo de historia colgado en su casa.

Terminado el sorteo, fueron apareciendo solicitantes rezagados que llegaron tarde a la cita. Una de ellas fue Eunate Etxebarria que acudió para ver si tenía suerte y pudo confirmar que también a ella le tocó una barandilla. «Estoy encantada, La llevaremos a la casa que tenemos en un pueblo de Navarra. Tendremos que hacer alguna comidita para celebrarlo».