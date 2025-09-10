La madera de un barco antiguo hallada en julio es desenterrada por el mar El servicio de retirada de piedras la recogió de la orilla de Ondarreta y el departamento foral de Cultura la estudiará y conservará a Gordailua

Aingeru Munguía San Sebastián Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:35 Comenta Compartir

El servicio de patrimonio del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa lo tenía en el foco, pensaba sacarlo a finales de mes, ... pero ha tenido que cambiar de planes. El mar ha desenterrado en los últimos días una pieza de madera tallada de 7 metros de largo, semioculta bajo la arena de la playa de Ondarreta, que parece podría pertenecer a otra antigua embarcación que encalló hace siglos en esta parte del litoral.

La pieza tiene un orificio en uno de sus extremos lo que alimenta la hipótesis de que nos encontramos ante los restos de una antigua embarcación que «podía ser utilizada para el arrastre», según explicó el mes pasado la arqueóloga foral Mertxe Urteaga. Los técnicos estaban tramitando las autorizaciones para su extracción de la playa cuando el mar decidió en los últimos días desenterrarla y dejarla al albur de las mareas. La pieza será ahora transportada para su estudio y conservación en Gordailua, el centro de conservación de las colecciones patrimoniales que la Diputación Foral de Gipuzkoa tiene en Irun.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión