Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La retroexcavadora saca de Ondarreta la madera de 7 metros de largo.

La madera de un barco antiguo hallada en julio es desenterrada por el mar

El servicio de retirada de piedras la recogió de la orilla de Ondarreta y el departamento foral de Cultura la estudiará y conservará a Gordailua

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:35

El servicio de patrimonio del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa lo tenía en el foco, pensaba sacarlo a finales de mes, ... pero ha tenido que cambiar de planes. El mar ha desenterrado en los últimos días una pieza de madera tallada de 7 metros de largo, semioculta bajo la arena de la playa de Ondarreta, que parece podría pertenecer a otra antigua embarcación que encalló hace siglos en esta parte del litoral.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El precio de una casa completa que asombra a quien la descubre: «Llevaba 20 años cerrada»
  2. 2

    Espacios libres de vapeadores pero sin empaquetado neutro, las claves de la nueva ley antitabaco
  3. 3

    A prisión por intentar asfixiar con un cordel y robar a una mujer en Usurbil
  4. 4

    Israel bombardea Qatar para asesinar a la cúpula de Hamás, pero sus líderes sobreviven
  5. 5 Lady Gaga sorprende al revelar su bebida favorita: un clásico vasco con un toque personal
  6. 6

    Euskadi necesita cambiar de colegio al 43% de alumnos vulnerables para poner fin a la segregación
  7. 7 La metamorfosis veraniega que pone en jaque a los Pirineos: récord de multas, altavoces a todo volumen y acampadas ilegales
  8. 8

    La niña llegó «en estado muy grave» al Hospital Donostia, donde «no se le detectaron enfermedades genéticas»
  9. 9 Las mareas vivas dejan una nueva imagen de las playas de Donostia
  10. 10 La confesión de Nagore Robles a Anne Igartiburu en su podcast: «Me encanta ser vasca»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La madera de un barco antiguo hallada en julio es desenterrada por el mar

La madera de un barco antiguo hallada en julio es desenterrada por el mar