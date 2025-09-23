Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un taxista recoge a un cliente en la estación de Atotxa Royo

Las llamadas para solicitar un taxi en Donostia bajan un 7% en el primer verano de la zona común

La Asociación Radio Taxi Donosti, que agrupa a 140 profesionales, vincula la caída de la demanda a una menor afluencia de turistas

L. Ochoa

Martes, 23 de septiembre 2025, 09:54

Las llamadas para solicitar un taxi en San Sebastián han caído un 7% en el primer verano de la Zona de Régimen Especial (ZRE). La ... Asociación Radio Taxi Donosti, que agrupa a 140 profesionales, ha hecho balance del funcionamiento de la zona común de la comarca de Donostialdea durante los meses de julio y agosto y vincula la caída de la demanda a la bajada del turismo.

