Las llamadas para solicitar un taxi en Donostia bajan un 7% en el primer verano de la zona común

Las llamadas para solicitar un taxi en San Sebastián han caído un 7% en el primer verano de la Zona de Régimen Especial (ZRE). La ... Asociación Radio Taxi Donosti, que agrupa a 140 profesionales, ha hecho balance del funcionamiento de la zona común de la comarca de Donostialdea durante los meses de julio y agosto y vincula la caída de la demanda a la bajada del turismo.

La ZRE se activó a principios de año y desde entonces se permite que estos vehículos con licencia puedan recoger clientes en los once municipios convenidos, con San Sebastián a la cabeza, para tratar de mejorar el servicio en los días de mayor demanda establecidos previamente. De esta forma, este verano la flota de taxis de Donostia se ha visto incrementada en 118 vehículos más, pasando de 308 a 426 taxis operativos las 24 horas del día.

La Asociación Radio Taxi Donosti, una de las dos que opera en la capital, ha informado de que las llamadas para solicitar un taxi han caído un 7% respecto al verano de 2024, «un hecho que, previsiblemente, es debido a una menor afluencia de turistas en la ciudad», indican. Los datos publicados ayer por el Instituto Vasco de Estadística confirman un caída de visitantes en San Sebastián con 1,6% menos de turistas en julio y un 2,3% menos en agosto.

Además, también valoran que del total de llamadas atendidas, solo un 5% no se han llegado a materializar en servicio «por distintos motivos, como la anulación o ausencia por parte de la persona usuaria del taxi».

Desde Radio Taxi Donosti valoran que «vamos en la dirección correcta». Sin embargo, para poder determinar si la ZRE es «realmente efectiva» reiteran «la necesidad de contar con una herramienta adecuada que permita que todos los taxis de la ZRE operen con un sistema común vía aplicación móvil». Para ello, llaman a la «implicación activa» de los once ayuntamientos que forman parte de la zona común, Donostia, Pasaia, Errenteria, Oiartzun, Lezo, Astigarraga, Hernani, Usurbil, Andoain, Lasarte-Oria y Urnieta.