Los precios de los hoteles en Gipuzkoa aumentan un 10% en agosto

Gipuzkoa se ha posicionado en un lugar privilegiado a nivel turístico. Al mismo tiempo que aumentan cada año los turistas, lo hacen las tarifas hoteleras, ... aunque esto no parece frenar la entrada de visitantes. Este agosto ha sido el verano más caro de los últimos años con precios medios que han alcanzado los 194 euros por noche en los hoteles guipuzcoanos y hasta los 238 euros en Donostia, muy por encima de Bizkaia ( 132,4 euros) y Alava (106,3 euros). En total, nos han visitado 175.918 personas, un 1,2% más que en mismo periodo del año anterior y el grado de ocupación por habitaciones también supera el notable, con el 87,5% en Gipuzkoa y hasta el 90,4% en la capital guipuzcoana.

En Euskadi, las cifras que publica hoy el Eustat también son positivas. Las entradas en los establecimientos hoteleros han aumentado un 1,5% y las pernoctaciones un 1,2 % hasta alcanzar las 432.427 entradas registradas que han dado lugar a un total de 921.868 pernoctaciones. Sin embargo, por capitales, el número de entradas ha descendido un 9,6% en Vitoria y un 2,3% en San Sebastián, mientras que en Bilbao, las entradas han aumentado un 4,1%. A pesar de la caída registrada en la capital guipuzcoana con respecto al mismo mes del año anterior, las cifras avalan el atractivo de la ciudad para el visitante. Así, sus playas y rincones han conseguido atraer a más de la mitad del total de turistas (102.702 personas) que han recalado en Gipuzkoa, a pesar del incremento de precios.

Quienes se han alojado en una habitación doble con baño en régimen de solo alojamiento, han tenido que desembolsar de media este agosto 238,1 euros por noche frente a los 212,9 euros del año pasado por esas mismas fechas (un 11,8% más baratos). La diferencia de precio es muy superior si se compara con Bilbao, en 144,6 euros de media, o Vitoria, a años luz con 96,9 euros, más del doble. En el conjunto de Gipuzkoa, el precio alcanza los 194 euros (17 euros más caro que el año pasado), frente a los 132,4 de Bizkaia y los 106,2 euros de Álava. En Euskadi, el precio medio se ha situado en los 154,3 euros, lo que supone un aumento del 7,3% con respecto a agosto del año anterior. En cuanto a los ingresos medios por habitación, ha sido de 112 euros, un 7,5% superior al obtenido el mismo mes del ejercicio pasado.

Sin embargo, parece que los turistas extranjeros son ajenos a este aumento de los precios y de la carestía de la vida en general que ahoga a muchas familias, y esta posición reluce especialmente en las cifras publicadas por el Eustat. Los turistas extranjeros que pernoctan en Gipuzkoa llevan dos años y medio superando en número a los visitantes que llegan del resto de España. Concretamente en agosto, el 60,2% de las entradas en hoteles guipuzcoanos han correspondido a foráneos frente al 39,8% de turistas de origen estatal. El desembolso que realizan en sus vacaciones también es un indicador a tener en cuenta. El gasto de los visitantes foráneos dobla al de los nacionales, con los japoneses a la cabeza con un gasto medio diario de 100 euros, según los datos del Observatorio Turístico de Gipuzkoa, que muestran que el dinero que desembolsan los turistas extranjeros se ha duplicado en los dos últimos años (al pasar de 46,8 millones en 2022 a 96,4 millones en 2024.

Y mientras los precios crecen a doble dígito, la estancia media de quienes nos visitan es otro factor que evidencia que Gipuzkoa es un destino que encandila. La estancia media en los establecimientos hoteleros ha sido de 2,21 días, similar a los observados el mismo mes del año anterior (2,22). En Euskadi, la media ha sido de 2,13 días.

En el mes de agosto, las tres capitales vascas celebran sus fiestas patronales o semanas grandes. En San Sebastián se ha celebrado del 9 al 16 de agosto, periodo en el que se han registrado un total 26.674 entradas y 64.655 pernoctaciones. En relación con la Semana Grande del año anterior, se observa un descenso tanto de las entradas (2,1%) como de las pernoctaciones (1,6%). No obstante, el grado de ocupación ha sido del 87,7 % al medirlo por plazas y del 93,1 % al medirlo por habitaciones.

Durante las Fiestas de la Blanca, en Vitoria, (4 a 9 de agosto) también se ha registrado un pequeño pinchazo y se han contabilizado 8.605 entradas y 18.964 pernoctaciones, un 6,3 % y un 6,7% menos que las registradas durante el mismo período del año anterior. El grado de ocupación en este tipo de establecimientos ha alcanzado, en las fiestas de este año, el 73,2 % al medirlo por plazas y el 93,4 % al hacerlo por habitaciones.

En cambio, en Bilbao, durante los días 16 y 24 de agosto el número de entradas en los establecimientos hoteleros de la ciudad ha sido de 37.746 y el de las pernoctaciones de 80.443. Ambas cifras suponen un aumento con respecto a las observadas el año anterior, en un 4,7% en el caso de las entradas y en un 6% en el de las pernoctaciones. El grado de ocupación por plazas ha sido del 83,6 % y por habitaciones ha alcanzado el 88,5 %.

En el período acumulado en lo que va de año (enero-agosto), con respecto al mismo período acumulado del año anterior, las entradas de turistas han aumentado un 1,6% en Gipuzkoa, y suman ya 1.083.588 entradas, lo que vaticina otro año de récord.