Turistas con maletas por la Parte Vieja donostiarra. Sara Santos.

Los precios de los hoteles en Gipuzkoa aumentan un 10% en agosto

La media por noche en un hotel en Donostia ha alcanzado los 238 euros y en el resto del territorio se han situado en 194 euros, un 11,8% y un 9,6% más caros respectivamente que el mismo mes del año anterior

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:13

Gipuzkoa se ha posicionado en un lugar privilegiado a nivel turístico. Al mismo tiempo que aumentan cada año los turistas, lo hacen las tarifas hoteleras, ... aunque esto no parece frenar la entrada de visitantes. Este agosto ha sido el verano más caro de los últimos años con precios medios que han alcanzado los 194 euros por noche en los hoteles guipuzcoanos y hasta los 238 euros en Donostia, muy por encima de Bizkaia ( 132,4 euros) y Alava (106,3 euros). En total, nos han visitado 175.918 personas, un 1,2% más que en mismo periodo del año anterior y el grado de ocupación por habitaciones también supera el notable, con el 87,5% en Gipuzkoa y hasta el 90,4% en la capital guipuzcoana.

