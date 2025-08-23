Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los autobuses de las líneas 21 y 28 pararán en la plaza Easo y en Easo 19. A.M.

Las líneas 28 y 21 de Dbus vuelven a circular por la calle Easo a partir del 1 de septiembre

El avance de la urbanización de esta arteria del Centro permite recuperar el recorrido habitual, suspendido hace 2 años por las obras del Topo

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:13

El Centro de la ciudad va recuperando poco a poco su pálpito habitual, truncado desde hace años por las obras del Topo. Dentro de una ... semana, el lunes 1 de septiembre, las líneas 21 y 28 de Donostibus volverán a realizar sus recorridos tradicionales por la calle Easo, un trazado truncado hace más de dos años por las diferentes obras que se han ejecutado en el entorno de esta arteria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

