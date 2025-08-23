Las líneas 28 y 21 de Dbus vuelven a circular por la calle Easo a partir del 1 de septiembre

El Centro de la ciudad va recuperando poco a poco su pálpito habitual, truncado desde hace años por las obras del Topo. Dentro de una ... semana, el lunes 1 de septiembre, las líneas 21 y 28 de Donostibus volverán a realizar sus recorridos tradicionales por la calle Easo, un trazado truncado hace más de dos años por las diferentes obras que se han ejecutado en el entorno de esta arteria.

La recuperación de estos trazados ha estado vinculada a la marcha de las obras de urbanización de la calle Easo y la plaza Xabier Zubiri, que en un principio se anunciaron que terminarían para el 15 de agosto y que finalmente van a concluir a finales de septiembre.

El Departamento de Movilidad del Ayuntamiento considera, sin embargo, que a principios del próximo mes existirán las condiciones para que estas líneas de Dbus vuelvan a pasar por Easo y normalicen las circulaciones habituales antes del inicio del curso. No son unas líneas cualquiera. La línea 28 Amara Ospitaleak es, junto a la 13 de Altza, la que más viajeros transporta de la compañía, con 4 millones de viajes al año, es la que tiene mayores frecuencias de paso (6-7 minutos en días laborales) y la que conduce a los donostiarras a la ciudad sanitaria.

La 28 y la 21 son las dos líneas que conducen a los amaratarras al centro de la ciudad y su desvío en junio de 2023 hacia el río enfadó a muchos vecinos al alejarles las paradas de sus ámbitos de interés. A partir de la avenida Sancho El Sabio los autobuses cogían la calle Parque para seguir en paralelo al río por el paseo de Bizkaia, paseo del Árbol de Gernika y calle Okendo, una zona, en el lado opuesto del Ensanche Cortázar, bastante alejada del entorno de la calle Easo.

De 5 meses a 2 años

Las molestias derivadas del desvío iban a durar solo cinco meses –hasta finales de 2023–, pero han terminado alargándose 27 meses. El motivo inicial del desvío de estas líneas fue el comienzo de las obras para la construcción de los pozos de ventilación que necesita la futura estación Centro-La Concha del Topo soterrado. en el encuentro de Easo con San Martín. Pero los retrasos de estas obras se juntaron con los trabajos en la calle de San Bartolomé y, después, con las obras de reurbanización de la calle Easo. Ante todas estas demoras, el Departamento de Movilidad no ha querido perder ni un día más de lo necesario para recuperar, en cuanto ha sido posible, los recorridos de las líneas 21 y 28.

La vuelta a la normalidad estaba condicionada a las obras que ahora se ejecutan en la plaza Xabier Zubiri y en el final de calle Easo, pero como estas no van a concluir hasta finales de septiembre y los técnicos consideran que ya existen las condiciones para transitar con seguridad se ha adoptado la decisión de recuperar los recorridos habituales de estas líneas de Dbus a principios de septiembre.

Movilidad no ha esperado a que terminasen las obras de Xabier Zubiri al haber condiciones para circular

Las líneas 21 y 28 pararán en la plaza Easo y en Easo 19, lo que podría mover la parada del 19, 31 y 36

A mediados de julio, los peatones, las motos, los taxis y las líneas 19 Aiete-Bera Bera, 31 Intxaurrondo-Ospitaleak-Altza y 36 San Roke-Aldakonea comenzaron a circular por la reurbanizada calle Easo. La concejala de Movilidad, Olatz Yarza, ya había avanzado en primavera que probablemente serían dos las líneas que volverían a recuperar su trazado por Easo.

Fuentes municipales explicaron que la línea 26 se mantendrá por el trazado del río, mientras que la 21 y la 28 recuperan su recorrido habitual con paradas en la plaza Easo y en Easo 19. Esto podría suponer el traslado a la siguiente manzana de la parada de la 19,31 y 36, algo aún no confirmado. El autobús de Mutualidades circulará por José María Salaberria, paseo Errondo, Pío XII y Sancho el Sabio ya que el recorrido anterior a su paso por la avenida de Madrid queda cubierto por las líneas 26 y 28.