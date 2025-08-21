El guiño de Juliette Binoche a San Sebastián antes de presentar su película en el Zinemaldia: «Los mejores momentos de este lugar tan especial...» «Tengo la taza del Festival de Cine de San Sebastián porque estuve hace un tiempo, y todavía tomo té en ella para recordar los mejores momentos de este lugar»

Juliette Binoche anhela volver al Festival de Cine de San Sebastián. La conocida actriz francesa ha compartido sus sensaciones de cara al Zinemaldia que tendrá lugar del 19 al 27 de septiembre. Lo ha hecho con emoción y por ello no ha dudado en anunciar en redes sociales que presentará su nueva película, 'IN-I In Motion', en San Sebastián. Una ciudad que no ha dudado en alabar, asegurando que le trae unos recuerdos imborrables. «Tengo la taza del SSIFF porque estuve hace un tiempo, y todavía tomo té en ella para recordar los mejores momentos de este lugar tan especial», asegura la actriz.

En el vídeo, Juliette Binoche también descubre por qué espera con tantas ganas al Zinemaldia: 'IN-I In Motion' es su debut como directora. «Estaremos proyectando la película por primera vez el 20 de septiembre en el más íntimo, amigable y honorífico de los festivales», añade la actriz, que fue reconocida con el Premio Donostia en 2022.

Aunque su nombre está asociado a su extensa carrera como actriz, esta será la primera vez que Juliette Binoche llegue a Donostia en calidad de directora. 'IN-I In Motion' es una revisita a su experiencia en 'In-I', un espectáculo híbrido de danza y teatro que la actriz realizó en 2007 junto al bailarín y coreógrafo Akram Khan. El largometraje muestra el proceso creativo y la presentación del show. La realización de la película tomó un año y medio de trabajo.

Una historia de amor con Donostia

Binoche no es ajena al Zinemaldia. Su primera visita se remonta a 2002, cuando presentó 'Jet lag', de Danièle Thompson, en la clausura de la Sección Oficial fuera de competición. En 2018 volvió con dos películas en concurso: 'Viaje a Nara', de Naomi Kawase, y 'High Life', de Claire Denis. Al año siguiente, la excusa fue 'La verdad', dirigida por Hirokazu Koreeda, y en 2021, 'En un muelle de Normandía', del novelista Emmanuele Carrère. En 2022 recibió el Premio Donostia en reconocimiento a toda su carera. Su nueva película confirma el vínculo especial que la actriz mantiene con San Sebastián.

