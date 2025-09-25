Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retenciones en la N-I por un accidente en Irura sentido Vitoria
Jorge Mota, a la derecha, con el también juntero Mikel Lezama. Gorka Estrada

Jorge Mota dejará en octubre de ser concejal en la corporación municipal

El edil del PP aduce razones personales y políticas para dejar el puesto

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Jueves, 25 de septiembre 2025, 07:46

El concejal del PP Jorge Mota (Zamora, 1959) dejará el próximo mes de ser miembro de la corporación municipal donostiarra. El edil presentará mañana en ... el Ayuntamiento su renuncia, que se sustanciará previsiblemente el 16 de octubre en un Pleno extraordinario que se celebrará después del debate del estado de la ciudad, previsto para ese mismo día. Previsiblemente, será sustituido en el puesto por el siguiente en la lista electoral, el abogado Tomás Pascua, aunque esta decisión aún no se ha confirmado oficialmente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  3. 3

    Los clubes quieren cambiar el calendario para evitar la fuga de los más jóvenes
  4. 4

    El mundo del cine y Donostia se vuelcan en contra del genocidio en Gaza en una multitudinaria manifestación
  5. 5

    Las tres capitales vascas no podrán abrir ningún piso turístico más el próximo año
  6. 6 Condenan a pagar 9,3 millones de euros a un pasajero que sufrió un derrame cerebral en un vuelo a Madrid
  7. 7

    El Grupo Hotusa adquiere el hotel Amara Plaza de San Sebastián
  8. 8

    Osakidetza incorporará psicólogos en cuatro ambulatorios de Gipuzkoa
  9. 9

    El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación
  10. 10

    Bélgica rechaza el último recurso de Alstom contra CAF y asegura el contrato de hasta 3.400 millones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Jorge Mota dejará en octubre de ser concejal en la corporación municipal

Jorge Mota dejará en octubre de ser concejal en la corporación municipal