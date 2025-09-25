Jorge Mota dejará en octubre de ser concejal en la corporación municipal

El concejal del PP Jorge Mota (Zamora, 1959) dejará el próximo mes de ser miembro de la corporación municipal donostiarra. El edil presentará mañana en ... el Ayuntamiento su renuncia, que se sustanciará previsiblemente el 16 de octubre en un Pleno extraordinario que se celebrará después del debate del estado de la ciudad, previsto para ese mismo día. Previsiblemente, será sustituido en el puesto por el siguiente en la lista electoral, el abogado Tomás Pascua, aunque esta decisión aún no se ha confirmado oficialmente.

Mota, que también es representante del PP en las Juntas Generales de Gipuzkoa y es secretario general del PP de Gipuzkoa, explicó a DV que el motivo de la renuncia es no haber logrado dos de los objetivos que se marcó: el primero, que se pusiera una placa en memoria de su hermano Ángel, asesinado por ETA en 1990, y el segundo que se colocara una placa con los nombres de todos los asesinados por ETA en la ciudad. En el primer caso, explica que es la viuda de su hermano la que se opone a ese homenaje municipal frente a su deseo y el de sus padres y, en el segundo, que no ha logrado apoyos en otros partidos de la corporación para realizar ese homenaje a todos los asesinados con sus nombres en un placa.

A estos motivos políticos se une el deseo del PP de impulsar el partido en la segunda parte de la legislatura municipal y foral con «un equipo renovado e implicado al 100%» en cada uno de los cargos públicos, según indicó el portavoz municipal del PP, Borja Corominas. El grupo municipal trabaja para que el graduado en Derecho y Administración de Empresas y asesor fiscal Tomás Pascua, el cuarto candidato de la lista electoral que se presentó en 2023, sea su sustituto, algo que aún no está confirmado oficialmente.

Jorge Mota fue miembro del colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (Covite) desde 1990 hasta 2013 y desde 2015 es el delegado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco. A finales de octubre, Mota cumplirá 66 años y será abuelo por tercera vez. Su sustituto está previsto que tome posesión en el Pleno ordinario de finales de octubre.