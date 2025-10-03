Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jon Insausti ha sido presentado como candidato del PNV a la Alcaldía de Donostia tras la renuncia de Eneko Goia

Jon Insausti ha sido presentado como candidato del PNV a la Alcaldía de Donostia tras la renuncia de Eneko Goia Lobo Altuna

Jon Insausti: «Estoy listo para tomar decisiones y para seguir escribiendo la historia de Donostia»

Asumirá la Alcaldía de San Sebastián a finales de este mes después de que Eneko Goia deje el cargo el día 16

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:44

Jon Insausti ha sido presentado esta mañana oficialmente como el relevo de Eneko Goia en la Alcaldía de Donostia. El actual concejal de Cultura, Euskera ... y Turismo tomará posesión a final de mes después de que Goia deje el cargo el día 16. «Estoy listo, preparado para tomar decisiones, para superar los retos y para seguir escribiendo la historia de Donostia. Todo esto lo haré desde el PNV», ha aseverado en su primera comparecencia a pie de calle ya como futuro alcalde de Donostia.

