Jon Insausti: «Estoy listo para tomar decisiones y para seguir escribiendo la historia de Donostia»

Jon Insausti ha sido presentado esta mañana oficialmente como el relevo de Eneko Goia en la Alcaldía de Donostia. El actual concejal de Cultura, Euskera ... y Turismo tomará posesión a final de mes después de que Goia deje el cargo el día 16. «Estoy listo, preparado para tomar decisiones, para superar los retos y para seguir escribiendo la historia de Donostia. Todo esto lo haré desde el PNV», ha aseverado en su primera comparecencia a pie de calle ya como futuro alcalde de Donostia.

Insausti ha llegado a la plaza Zuloaga acompañado por el todavía primer edil, Eneko Goia, la diputada general Gipuzkoa, Eider Mendoza, y la presidenta del GBB y portatvoz del PNV en la Juntas Generales de Gipuzkoa, Euge Arrizabalaga. Allí le esperaban sus compañeros en el grupo municipal jeltzale así como otros miembros del GBB.

Insausti ha dedicado sus primeras palabras al partido, a la presidenta del PNV de Gipuzkoa, a la diputada general y especialmente a Eneko Goia «por creer en mí, por darme oportunidades en el pasado, por haberme trasladado mucho conocimiento y por haberme hecho crecer como persona». El futuro alcalde de Donostia ha remarcado que no tiene «ninguna duda» de que «el tiempo hablará sobre las decisiones que ha dejado Eneko Goia para el bien de esta ciudad».

Emocionado, en sus primeras palabras, Insausti, de 36 años, ha asegurado que asume el reto «con ilusión, con conciencia, con compromiso y con mucha emoción» y ha agradecido la confianza que se ha puesto «en mi persona», pero sobre todo «la confianza que se pone en nuestra generación y no tengo ninguna duda de que esta generación aprovechará esta oportunidad por el bien de Donostia y por el bien de los donostiarras». «Nos va a tocar arremangarnos y responder a los retos que la ciudad nos pone frente a frente» y se ha referido así a la vivienda, la convivencia, la seguridad y al cuidado de los donostiarras. Y ha dicho que lo hará «a pie de calle». Y que justamente por eso, ha explicado, «hemos bajado hoy aquí -a la plaza Zuloaga, en la Parte Vieja-, no es casualidad estar aquí porque aquí crecí para ser quien soy hoy. He jugado en estas calles y en este barrio. Aquí es donde he pasado gran parte de mi infancia y de mi vida, ahora lo hago como vecino de Altza, pero es aquí donde aprendí gracias a mis aitas qué es cuidar de la comunidad, qué es cuidar de Donostia». «Aquí solemos recordar el pasado, celebrar el presente y también desde aquí se puede imaginar el futuro que está por construir», ha asegurado.

En el acto también ha tomado la palabra la presidenta del PNV de Gipuzkoa, Euge Arrizabalaga. Ha dado primero las gracias «de todo corazón» a Eneko Goia, «especialmente por su «generosidad» porque los proyectos que él «ideó» están «dando frutos hoy y seguirán dándolos en el futuro», además «por su dedicación incansable y su compromiso con Donostia y Euskadi» y por la «pasión» con la que ha afrontado el cargo durante 10 años «pensando siempre en lo mejor para los y las donostiarras».

Arrizabalaga ha remarcado que el PNV le da «las gracias por los logros alcanzados y por haber sabido transformar Donostia y adaptarla a los nuevos retos que se nos plantean». La líder del PNV de Gipuzkoa también ha agradecido la disposición «generosa» de Goia porque «ahora que muchos de sus proyectos están a punto de materializarse ha decidido pasar el relevo al considerar que se decisión es la más adecuada para Donostia y los donostiarras».

Insausti se afilió al partido con 20 años y trabajó mano a mano con Goia desde la campaña electoral que auparía en 2015 al hasta ahora alcalde. Una colaboración de diez años en Alderdi Eder que les ha llevado a construir, según aseguran desde el partido, «una gran amistad» y que ha convertido a Insausti en el 'delfín' de Eneko Goia. De hecho, esta mañana ambos se han fundido en un emotivo abrazo nada más escenificar públicamente el relevo.