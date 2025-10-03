Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eneko Goia y Jon Insausti se funden en un abrazo tras anunciar el alcalde su renuncia al cargo. LOBO ALTUNA

El PNV estrena un movimiento para renovar su imagen y competir por el poder local

No se trata solo de frenar el avance de EH Bildu sino de contrarrestar posibles listas locales alejadas de la política tradicional

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Las elecciones municipales de San Sebastián en mayo de 2027 se antojan como un pulso muy apretado y reñido por la Alcaldía de la ciudad. ... La decisión de Eneko Goia de no continuar como candidato y dar paso a un relevo después de tres legislaturas condicionará los movimientos de los rivales. San Sebastián, la ciudad más compleja que ha tenido alcaldes de casi todos los partidos –PNV, PSE, EA y EH Bildu– puede convertirse en un laboratorio en el que se ensayen futuras alianzas en el rompecabezas vasco.

