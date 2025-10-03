El PNV confía a Insausti «la misión de proyectar el futuro de Donostia»

El PNV de Gipukuzkoa ha confiado a Jon Insausti «la misión de proyectar el futuro de Donostia». Así lo ha trasladado la presidenta del GBB, ... Euge Arrizabalaga, en el acto de presentación oficial de Insausti como sustituto de Eneko Goia en la Alcaldía de Donostia.

En primer lugar, Arrizabalaga ha agradecido a Insausti su determinación para dar el paso. «Gracias por aceptar el reto Jon, con valentía y convencido, por estar preparado para cumplir la misión que te ha enconmendado el PNV, que no es poca cosa. Tenemos muy buena opinión de ti». Arrizabalaga ha explicado que el partido jeltzale ha confiado a Insausti «la misión de proyectar el futuro de la ciudad, una Donostia para los donostiarras, una ciudad diseñada a escala humana, pensada y hecha de la mano de las personas que conforman la ciudad más admirada de Euskadi».

Ha remarcado que este proyecto para Donostia «dará respuesta a los pequeños problemas del día a día, al tiempo que ofrecerá proyectos ambiciosos y sobre todo determinación, esa es la misión que le hemos encargado a Jon desde el PNV y que él ha tenido la valentía de aceptar».

«Estamos seguras de que Insausti sabrá afrontar los obstáculos que se le planteen o que le planteen, a base de compromiso con la ciudad y su gente y poniendo toda su voluntad al servicio de Donostia, de Gipuzkoa y de Euskadi». En esa tarea, ha asegurado la presidenta jeltzale, «tendrá a su lado al PNV y no tengo ninguna duda de que a muchos donostiarras».

Insausti se afilió al partido con 20 años y trabajó mano a mano con Goia desde la campaña electoral que auparía en 2015 al hasta ahora alcalde. Una colaboración de diez años en Alderdi Eder que les ha llevado a construir, según aseguran desde el partido, «una gran amistad» y que ha convertido a Insausti en el 'delfín' de Eneko Goia. De hecho, esta mañana ambos se han fundido en un emotivo abrazo nada más escenificar públicamente el relevo.

Arrizabalaga también ha tenido unas sentidas palabras para el todavía primer edil de la capital guipuzcoana a quien ha dado las gracias «de todo corazón». Especialmente, ha indiciado, por su «generosidad» porque los proyectos que él «ideó» están «dando frutos hoy y seguirán dándolos en el futuro», además «por su dedicación incansable y su compromiso con Donostia y Euskadi» y por la «pasión» con la que ha afrontado el cargo durante 10 años «pensando siempre en lo mejor para los y las donostiarras».

Arrizabalaga ha remarcado que el PNV le da «las gracias por los logros alcanzados y por haber sabido transformar Donostia y adaptarla a los nuevos retos que se nos plantean». La líder del PNV de Gipuzkoa también ha agradecido la disposición «generosa» de Goia porque «ahora que muchos de sus proyectos están a punto de materializarse ha decidido pasar el relevo al considerar que se decisión es la más adecuada para Donostia y los donostiarras».