Itxaso: «Las zonas tensionadas son necesarias, pero lo que nos resolverá el problema es meter más VPO en el mercado residencial»

El consejero de Vivienda del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, se felicitó esta mañana de que San Sebastián esté ya declarada oficialmente como municipio tensionado para los precios del alquiler, aun que matizó que esta herramienta es una medida de «protección» de las clases medias para acceder a un bien esencial, pero no solventará el problema que vendrá de la mano de construir más VPO. Itxaso hizo estas declaraciones junto al alcalde de Donostia, Eneko Goia, en la firma del acuerdo para ceder dos parcelas en las que se edificarán un centenar de viviendas protegidas de alquiler en Ciudad Jardín, junto al barrio de Loiola.

«La gran mayoría de los contratos de alquiler están sometidos desde hoy, también en Donostia, a una regulación semejante a la que pueden estar sometidos otros bienes de primera necesidad como la energia o el mercado laboral», como ocurre en otros países de Europa, explicó. Es una medida defensiva porque los precios de la vivienda «están dejando a la clase media fuera de un bien esencial». Itxaso calificó las zonas tensionadas como una «medida terapéutica», que «no nos va a sacar del problema» del acceso a la vivienda. «Necesitamos para defender a esas clases medias recrecer el parque de vivienda, que tienen unos tiempos muy largos, muy prolongados. de gestión del suelo. Queremos acortar esos tiempos, pero mientras la gente está esperando que resolvamos este problema, necesitamos protegerla a través de medias de regulación del precio. Ahora, lo que a medio y largo plazo nos va a sacar del problema es que podamos meter muchas más viviendas protegidas en el mercado».

El consejero señaló que a partir de hoy el Índice de Referencia para el Alquiler de Viviendas (Irab) marcará «el máximo que pueden crecer los contratos. Hay unos supuestos que son minoritarios -las viviendas propiedad de grandes tenedores, aquellas que salen al alquiler por primera vez o las que lo hacen tras haber estado 5 años fuera del mercado del alquiler- que estarán regulados por otro índice que todavía no está en funcionamiento pero ayer el secretario de Estado me confirmó que a finales de septiembre podrán publicar el índice de precios de referencia». Este índice servirá para «objetivar el precio de unas viviendas de las que no se tiene referencia porque no han estado antes en el alquiler».

Recordó que la ley de medidas urgentes en materia de vivienda que ya se tramita en el parlamento Vasco «va a incorporar un régimen sancionador para aquellos propietarios que incumplan la zona tensionada, por no respetar los límites para los incrementos del alquiler o pongan viviendas turísticas en zonas tensionadas de Euskadi».

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, señaló en el mismo sentido que el consejero que la declaracóon de zona tensionada de la ciudad para los precios del alquiler «es un paso satisfactorio pero no suficiente» para paliar el problema del acceso a la viviednda. «Esto necesita muchas más intervenciones en vivienda protegida que son las que estamos llevando adelante» en los diferentes desarrollos.