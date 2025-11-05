Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ion, en el Centro de Física de los Materiales, tan cerca del ordenador cuántico. LOBO ALTUNA

Ciudadanos

Ion Errea Lope

«Individuos que se repelen entre sí crean redes de colaboración»

Doctor en Física, explica la magia de la Superconductividad antes de ir a N.Y.

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:00

En la ficha que Jakiunde, Zientzia, Arte eta Letren Akademia, proporciona a quien busca quién es este donostiarra que trabaja en el Centro de Física ... de Materiales (donde dirige un grupo de investigación) y da clases en la facultad de ingeniería de la EHU, de ese doctor en Física que lleva a sus hijos a Jakintza y hoy está en Nueva York, en la sede de la Fundación Simons para afrontar la creación de nuevas teorías sobre la Superconductividad, dice que sus líneas de investigación se centran en el desarrollo de métodos teóricos para el cálculo de propiedades complejas de sólidos: efectos cuánticos y no armónicos en las vibraciones atómicas, interacción electrón-fonón, así como en la aplicación de estos métodos en superconductores basados en hidrógeno, materiales termoeléctricos, transiciones de fase en sólidos y nanoestructuras.

