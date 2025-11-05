En la ficha que Jakiunde, Zientzia, Arte eta Letren Akademia, proporciona a quien busca quién es este donostiarra que trabaja en el Centro de Física ... de Materiales (donde dirige un grupo de investigación) y da clases en la facultad de ingeniería de la EHU, de ese doctor en Física que lleva a sus hijos a Jakintza y hoy está en Nueva York, en la sede de la Fundación Simons para afrontar la creación de nuevas teorías sobre la Superconductividad, dice que sus líneas de investigación se centran en el desarrollo de métodos teóricos para el cálculo de propiedades complejas de sólidos: efectos cuánticos y no armónicos en las vibraciones atómicas, interacción electrón-fonón, así como en la aplicación de estos métodos en superconductores basados en hidrógeno, materiales termoeléctricos, transiciones de fase en sólidos y nanoestructuras.

–La Superconductividad es...

– 'La capacidad intrínseca que poseen ciertos materiales para conducir corriente eléctrica sin resistencia ni pérdida de energía en determinadas condiciones'.

– ¿Y eso es mágico?

– Bastante. Mucho. Absolutamente. Porque resulta que esa capacidad surge cuando los electrones, que, uno a uno, individualmente, se repelen, se acoplan entre ellos, formando parejas y creando un estado digamos que 'condensado' de energía colectiva.

– ¿Y por qué se repelen?

– Por su carga negativa.

– Ah. ¿Te das cuenta de que lo que nos estás contando tiene una lectura política, social, poética a escala humana bien increíble?

– Explícamelo.

– El poeta escribió 'Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en unoson como polvo, no son nada'. Añadamos que incluso pueden odiarse. Pero tal vez se 'acoplen' en busca de un bien común. ¿Qué ocurre cuando los electrones 'colaboran'?

«Tenemos que desarrollar nuevas teorías porque el descubrimiento de la Superconductividad en 1911 en el Laboratorio de Bajas Temperaturas de Kammerlingh Onnes y la teoría que se desarrolló hace 50 años presentan hoy lagunas» «Debemos saber por qué el 'acoplamiento' de electrones, que funciona con los metales por vibración, lo hace de otra manera (pero ¿de cuál!!) con materiales cerámicos o con magnetismo»

– Pueden conducir electricidad con pérdida cero de energía.

– ¿Y eso lo hacen ya pero es algo que conocíais quienes como tú hicieron su investigación postdoctoral en la Université Pierre et Marie Curie de París y en el Donostia International Physics Center (DIPC) pero desconocemos el resto de los mortales?

– Sí, claro, la Superconductividad existe y existe la conducción de electricidad con pérdida cero de energía pero...

– ¿Qué?

– Solo a muy bajas, bajísimas, temperaturas. Piensa, por ejemplo, que el ordenador cuántico ubicado en Ikerbasque está mantenido a una temperatura de 272 grados bajo cero para lo cual necesita estar instalado en una sala de 110 metros cuadrados y los tubos cilíndricos que mantienen ese grado inmenso de frío miden entre dos y cuatro metros. La física de materiales tiene un fortísimo componente de Física Aplicada, por tanto, investigamos y teorizamos para traer la Superconductividad a temperatura ambiente.

– Ahí va, como esos vinos de crianza que se han de beber entre 16 y 20 grados, ni por debajo ni por encima. ¿Qué buscáis?

– Yo te diría que la próxima revolución tecnológica. Recuerda lo muchísimo que pesaban y medían los primeros ordenadores, los antepasados de los que hoy prácticamente llevamos en el bolsillo. La computadora electrónica ENIAC (1946) ocupaba...

–167 metros cuadrados y pesaba 27 toneladas. Podía realizar 5.000 sumas en un segundo.

– Es solo un símil con nuestra realidad actual. La pérdida cero de energía facilitaría ordenadores mas rápidos, sostenibles, eficientes. Gracias a haber entendido cómo se crean en los materiales esas redes colectivas que provocan una conducción de electricidad sin pérdida de energía. A temperatura normal, no a -272. Necesitamos nuevas teorías.

– ¿Por qué?

– Porque las formuladas hace 50 años chocan con nuevas realidades.Funcionan con materiales como los metales donde el acoplamiento del electrón sucede por vibración, 'baile', 'fluctuación' de los iones pero no sabemos cómo sucede con materiales cerámicos o con magnetismo. Debemos construir teorías distintas, encontrar otros materiales...

– ¿Cómo se crea una teoría nueva?

–Con una curiosidad inagotable y fascinada, analizando lo que antes supieron otros, lo que sabemos nosotros ahora. Haciendo experimentos, estudiando fenomenologías, partiendo de hipótesis, recurriendo a los métodos numéricos de cálculo para, indagando en la tabla periódica descubrir, tal vez(¿cuándo!) un material nuevo (¿cuál!) que conduzca electricidad con pérdida cero.

– Hablamos en nano, ¿verdad?

– Tan pequeño para nuestra vista como una canica en este planeta de 12,756 km de diámetro.