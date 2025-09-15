Investigan el choque entre dos motos en el entorno de Jai-Alai en Donostia En el siniestro una mujer de 69 años ha tenido que ser trasladada al hospital con diversas lesiones y el otro piloto ha sido atendido en el lugar

Servicios de emergencia atienden a uno de los heridos en el accidente entre dos motos en Donostia.

Importante susto en el entorno de Jai-Alai de Donostia a primera hora de la tarde de este lunes. La Guardia Municipal investiga el choque entre dos motocicletas que se ha saldado con dos heridos, una de ellas una mujer de 69 años que ha tenido que ser trasladada al Hospital de Donostia con diversas lesiones.

El siniestro se ha producido sobre las 14.15 horas en el entorno del cruce de Jai-Alai. Un cruce con varios semáforos, en el que las dos motocicletas han chocado. La Guardia Municipal investiga las causas del siniestro. Una de las motocicletas la pilotaba una mujer de 69 años que ha tenido que ser evacuada al Hospital de Donostia ccon diferentes contusiones al hospital y pronóstico leve, según informan fuentes del consistorio donostiarra.

El conductor de la otra motocicleta ha sido atendido de sus lesiones en el mismo lugar del siniestro.