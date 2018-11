Invertir en salud al estilo finlandés Dos bastones y a caminar. Es importante la técnica, pero sobre todo disfrutar de la actividad. Este viernes y sábado se ofertan nuevos cursos de iniciación a la Marcha Nórdica | A los asistentes se les dejarán bastones y se les entregará información de esta disciplina deportiva GORKA LARRUMBIDE Miércoles, 21 noviembre 2018, 06:36

Dos bastones, un poco de técnica y el mundo por delante. El Nordic Walking surgió en Finlandia como forma de entrenamiento veraniego para esquiadores y, al revelarse como un ejercicio completo y sencillo, se extendió por todo Europa rápidamente. Sudar, cansarse y mover el cuerpo nunca estuvieron más de moda y a estas alturas la oferta de disciplinas es tan amplia que, «si todavía no has encontrado una que te guste, probablemente es porque no has buscado lo suficiente», explica Marijo Villalba, profesora titulada de esta actividad deportiva y que esta semana ofrece el viernes y sábado un nuevo curso de iniciación al Nordic Walking y cuyas inscripciones ya están abiertas.

En contra de lo que pueda pensarse, la marcha nórdica no cosiste simplemente en caminar con dos bastones en la mano. Es más bien un conjunto de técnicas que buscan activar la parte superior del cuerpo mientras se camina. A algunas personas este movimiento les resulta bastante intuitivo, mientras que para otras es todo lo contrario, pero en cualquier caso, es relativamente fácil de aprender.

Como en todos los deportes que requieren una cierta técnica y sobre todo dadas las características de la marcha nórdica, siendo un concepto de movimiento en función de la salud, aprender una correcta técnica es muy aconsejable. «Una característica típica es el abrir y cerrar activamente de las manos durante el péndulo de los brazos hacia delante y hacia atrás. Sólo con una correcta técnica, podrás activar y entrenar la cantidad más alta de músculos resultando en toda una serie de beneficios para la salud. Una buena técnica, controlada por especialistas evitará sobrecargas de los músculos y los tendones y será también la base para poder llegar a un entrenamiento regular sin efectos secundarios», explica Villalba.

Una técnica de marcha nórdica correctamente ejecutada implica que se hace fuerza con los brazos al caminar. Es decir, no se trata de mover los brazos simplemente para colocar los bastones, sino que debemos apoyar en ellos parte de nuestro peso. Este movimiento, repetido una y otra vez, redunda en un fortalecimiento los músculos del brazo, así como del pecho, los hombros y la espalda.

Actividad beneficiosa

Hablamos, lógicamente, de un ejercicio de tonificación, en ningún caso de ganancia muscular. Por otra parte, el hecho de tener que apoyar parte del peso sobre las extremidades superiores tiene un beneficio inesperado. Y es que la marcha nórdica es una ayuda inestimable para quienes padecen problemas de pies, rodilla, caderas y lumbares.

Pero si hay un colectivo para el que la marcha nórdica resulta especialmente beneficiosa, ese es el de las personas mayores. Y es que el Nordic Walking ha demostrado, en varios estudios llevados a cabo por universidades japonesas y americanas, ser uno de los métodos más efectivos para aumentar la capacidad aeróbica, la coordinación y la tonificación muscular en gente mayor.

«Si eres de los que quieren iniciarse a un nuevo deporte asequible para todos, de los que disfrutan de una buena caminata por el bosque o el campo, la marcha nórdica es una forma estupenda de sacar más partido a esas horas de actividad. Sólo vas a necesitar dos bastones, aprender la técnica, practicar un poco y acercarte a nuestras actividades. Descubrirás un abanico de posibilidades para poder encajar según tus objetivos», apuntan los responsables.

De momento, los interesados, tienen una cita este viernes (16.30 horas) y sábado (10.00 horas) con un nuevo curso de aprendizaje que enseñará los beneficios de esta técnica. Los interesados deben ponerse en contacto con Marijo Villalba en el teléfono 659 834530.