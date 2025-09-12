Intxaurrondo Zaharra y Jolastokieta celebran sus fiestas este fin de semana
San Sebastián
Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:19
Intxaurrondo Zaharra y Jolastokieta celebran durante este fin de semana sus fiestas. Comenzando por el primero de los barrios, y tras el pregón y nombramiento ... de la alcaldía festiva del jueves, este viernes en su programa destacan varios actos. Entre ellos, el espectáculo infantil de Zirika Zirkus 'Modernoak', en la txosna a las 17.00, cabezudos y chocolatada una hora después y disko-festa para jóvenes desde las 19.30. A partir de las 23.00, toro de fuego, concierto con Itzal Erromeria y Revolutionary Brothers (con Eira eta Karlos Nguema) y 'Remember Gaua', en Zulo Zahar.
En Jolastokieta, por su parte, este viernes han organizado, entre otros eventos, a las 17.45 un 'Txupinazo Holly' y cohetes para anunciar las fiestas, a las 19.15, gigantes y cabezudos con trikitixa y a las 20.00, concierto pregón a cargo de Txaranga Pasai.
