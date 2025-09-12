Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Teatro de calle y payasos, ayer en Jolastokieta. Estrada
San Sebastián

Intxaurrondo Zaharra y Jolastokieta celebran sus fiestas este fin de semana

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:19

Intxaurrondo Zaharra y Jolastokieta celebran durante este fin de semana sus fiestas. Comenzando por el primero de los barrios, y tras el pregón y nombramiento ... de la alcaldía festiva del jueves, este viernes en su programa destacan varios actos. Entre ellos, el espectáculo infantil de Zirika Zirkus 'Modernoak', en la txosna a las 17.00, cabezudos y chocolatada una hora después y disko-festa para jóvenes desde las 19.30. A partir de las 23.00, toro de fuego, concierto con Itzal Erromeria y Revolutionary Brothers (con Eira eta Karlos Nguema) y 'Remember Gaua', en Zulo Zahar.

