Insausti defiende la placa en recuerdo de Rosa Zarra: «Este Ayuntamiento no va a renunciar a su memoria»

Jon Insausti ha defendido este martes, en su primera rueda de prensa tras la Junta de Gobierno, la placa que el Ayuntamiento de Donostia colocó ... el pasado sábado en la plaza Ferrerías en recuerdo de Rosa Zarra, que falleció por una pelota de goma de la Ertzaintza en 1995. «Este Ayuntamiento -ha dicho contundente- no va a renunciar a su memoria».

Insausti ha salido así al paso de las críticas vertidas por parte del sindicato de la Ertzaintza Esan que, a través de un comunicado, ha denunciado la «vergonzosa e injustificable» decisión del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco de reconocer a Rosa Zarra como víctima de la acción policial, y ha exigido también que se retire la placa colocada en el barrio de Amara.

«Con la placa de Rosa Zarra Marín se ha seguido la misma metodología y sistemática que con el resto de las placas en la ciudad; y yo quiero que quede una idea clara: este Ayuntamiento no va a renunciar a la memoria de Rosa Zarra, no va a renunciar a esa placa y va a seguir con la justicia, la verdad y la reparación», ha manifestado Insausti.

El alcalde de San Sebastián, que encabezó el acto del pasado sábado en su primera placa como primer edil, ha defendido que Rosa Zarra «fue víctima de la actividad policial». «Eso es lo que dijimos el sábado desde este Ayuntamiento y lo que vamos a seguir defendiendo y repitiendo», ha dicho Insausti, que ha subrayado que «fue la comisión de la valoración de víctimas del Parlamento Vasco quien declaró a Rosa Zarra como víctima» y que el consistorio donostiarra «lo que ha hecho ha sido respetar la decisión de esa comisión y, sobre todo, respetar y trabajar junto a la familia».

En este sentido, ha considerado que el comunicado crítico del sindicato policial Esan «no facilita la convivencia en la ciudad». Así, ha considerado que tanto el acto del pasado sábado como el que vivió ayer la ciudad por el Día de la Memoria «refleja una unión». «A diferencia de otras ciudades, otros órganos de representación institucional, otras entidades en Donostia, hemos conseguimos que todos los partidos políticos estemos en el mismo sendero: haciendo un ejercicio unitario respecto a la memoria», ha destacado Insausti.

Por ello, ha insistido en que tanto el Día de la Memoria como la propia dinámica de las placas «lo que reflejan es el compromiso de este Ayuntamiento y de toda la ciudad para caminar mirando a la memoria y a un futuro en paz». Y ha opinado que «el comunicado de Esan precisamente no facilita ese camino». «Yo me quedo con lo que tenemos aquí, en Donostia: un modelo referente en toda Euskadi a incluso en todo el Estado», ha zanjado.