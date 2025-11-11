Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Acto en memoria de Rosa Zarra, el pasado sábado cuando se colocó la placa. Lobo Altuna

Insausti defiende la placa en recuerdo de Rosa Zarra: «Este Ayuntamiento no va a renunciar a su memoria»

El alcalde de Donostia replica al sindicato de la Ertzaintza Esan que con su comunicado «no facilita la convivencia en la ciudad»

Ainhoa Muñoz

Ainhoa Muñoz

San Sebastián

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:06

Comenta

Jon Insausti ha defendido este martes, en su primera rueda de prensa tras la Junta de Gobierno, la placa que el Ayuntamiento de Donostia colocó ... el pasado sábado en la plaza Ferrerías en recuerdo de Rosa Zarra, que falleció por una pelota de goma de la Ertzaintza en 1995. «Este Ayuntamiento -ha dicho contundente- no va a renunciar a su memoria».

