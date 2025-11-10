Insausti celebra que todos los partidos de Donostia se unan en el Día de la Memoria: «Eso garantiza un futuro en paz»

El recientemente nombrado alcalde de Donostia, Jon Insausti, ha encabezado por primera vez el acto celebrado en la capital guipuzcoana por el Día de la ... Memoria. Y si algo ha destacado Insausti, ha sido que todos los partidos que forman parte del ayuntamiento -PNV, EH Bildu, PSE, PP y Elkarrekin Podemos- se hayan unido para recordar a las víctimas del terrorismo y de las diferentes violencias, algo que no ha sucedido así en el Parlamento Vasco, donde los populares se han vuelto a descolgar del acto oficial. «Esa unidad es la que va a garantizar un futuro en paz», ha remarcado el alcalde.

Insausti ha remarcado la necesidad de «construir un futuro para esta ciudad basado en los derechos humanos, la memoria, la justicia y la reparación». «Ese es un punto de partida inmejorable», ha insistido. Y ha recordado que los planes de memoria que ha llevado a cabo el ayuntamiento, con la colocación de placas de víctimas en las calles, son muestra de ello. «Hemos celebrado este día de la memoria desde la unidad, y ese es el camino a seguir», ha concluido en declaraciones para los medios.

El acto, desarrollado al mediodía junto al monolito Oroimena en homenaje a las víctimas situado en los jardines de Alderdi Eder, ha contado con la participación de la corporación municipal, con el alcalde a la cabeza. Insausti y los concejales donostiarras han guardado unos minutos de silencio y han realizado una ofrenda floral, junto a la banda municipal de Txistularis. También han acudido miembros del Gobierno foral como la diputada general, Eider Mendoza, y el primer teniente de diputada general, José Ignacio Asensio.