Insausti celebra que todos los partidos de Donostia se unan en el Día de la Memoria: «Eso garantiza un futuro en paz»
El alcalde de San Sebastián, junto a la corporación municipal, homenajea a las víctimas del terrorismo y de otras violencias
San Sebastián
Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:35
El recientemente nombrado alcalde de Donostia, Jon Insausti, ha encabezado por primera vez el acto celebrado en la capital guipuzcoana por el Día de la ... Memoria. Y si algo ha destacado Insausti, ha sido que todos los partidos que forman parte del ayuntamiento -PNV, EH Bildu, PSE, PP y Elkarrekin Podemos- se hayan unido para recordar a las víctimas del terrorismo y de las diferentes violencias, algo que no ha sucedido así en el Parlamento Vasco, donde los populares se han vuelto a descolgar del acto oficial. «Esa unidad es la que va a garantizar un futuro en paz», ha remarcado el alcalde.
Insausti ha remarcado la necesidad de «construir un futuro para esta ciudad basado en los derechos humanos, la memoria, la justicia y la reparación». «Ese es un punto de partida inmejorable», ha insistido. Y ha recordado que los planes de memoria que ha llevado a cabo el ayuntamiento, con la colocación de placas de víctimas en las calles, son muestra de ello. «Hemos celebrado este día de la memoria desde la unidad, y ese es el camino a seguir», ha concluido en declaraciones para los medios.
El acto, desarrollado al mediodía junto al monolito Oroimena en homenaje a las víctimas situado en los jardines de Alderdi Eder, ha contado con la participación de la corporación municipal, con el alcalde a la cabeza. Insausti y los concejales donostiarras han guardado unos minutos de silencio y han realizado una ofrenda floral, junto a la banda municipal de Txistularis. También han acudido miembros del Gobierno foral como la diputada general, Eider Mendoza, y el primer teniente de diputada general, José Ignacio Asensio.
