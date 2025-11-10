Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El alcalde de Donostia, Jon Insausti, en el centro junto a Eider Mendoza y el resto de la corporación municipal.

El alcalde de Donostia, Jon Insausti, en el centro junto a Eider Mendoza y el resto de la corporación municipal. De la Hera

Insausti celebra que todos los partidos de Donostia se unan en el Día de la Memoria: «Eso garantiza un futuro en paz»

El alcalde de San Sebastián, junto a la corporación municipal, homenajea a las víctimas del terrorismo y de otras violencias

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:35

El recientemente nombrado alcalde de Donostia, Jon Insausti, ha encabezado por primera vez el acto celebrado en la capital guipuzcoana por el Día de la ... Memoria. Y si algo ha destacado Insausti, ha sido que todos los partidos que forman parte del ayuntamiento -PNV, EH Bildu, PSE, PP y Elkarrekin Podemos- se hayan unido para recordar a las víctimas del terrorismo y de las diferentes violencias, algo que no ha sucedido así en el Parlamento Vasco, donde los populares se han vuelto a descolgar del acto oficial. «Esa unidad es la que va a garantizar un futuro en paz», ha remarcado el alcalde.

