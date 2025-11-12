El alcalde de San Sebastián asegura que el Ayuntamiento va a dar «una respuesta rápida» a la reparación del paseo de Ondarreta

El nuevo alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, tuvo que enfrentarse hoy al primer imprevisto de su mandato: el destrozo provocado por el mar en ... las escaleras de bajada a la playa de Ondarreta y el peligro que eso supone para la estabilidad de todo el paseo. Tras participar en la apertura de las nuevas oficinas de la sede central de Udalinfo en la planta baja del Ayuntamiento, el regidor quiso tranquilizar a la ciudadanía y aseguró que la zona recibirá una «respuesta rápida» por parte municipal, pese a que los procedimientos de contratación pública son bastante lentos.

El temporal de final de la semana pasada ha destrozado uno de los dos tramos de escaleras que conducen a la playa de Ondarreta, como hoy informa DV en sus diferentes ediciones. Esta plataforma y el muro de costa de toda la zona occidental del paseo estaba en una situación muy precaria desde que en 2023 se construyó una escollera provisional. El Ayuntamiento dispone desde hace un año de un proyecto para solventar el problema y ante el destrozo provocado por el mar ahora se ve en la obligación de actuar de forma acelerada.

Insausti explicó ante los medios de comunicación, que le preguntaron sobre la cuestión frente a la entrada de la nueva sede de Udalinfo, que «la situación de Ondarreta es excepcional y nos toca dar una respuesta rápida y concreta y es lo que vamos a hacer». El Ayuntamiento debe arbitrar los fondos necesarios para acometer los trabajos de reparación y encontrar un procedimiento administrativo extraordinario que permita adjudicar las obras cuanto antes.

El alcalde explicó que los Presupuestos de 2026 están ya hechos y «no tenemos margen de maniobra». La vía que se va a utilizar es «ver de dónde podemos contar con esa partida económica» en los Presupuestos de 2025. «Que no haya ninguna preocupación porque el Ayuntamiento va a reparar el paseo de Ondarreta. Vamos a hacer trámites que seguramente vayan a ser de urgencia que nos ayudarán a que las obras se hagan lo antes posible», reiteró Insausti. «Esperamos para final de año una solución concreta», concluyó el alcalde.

Preguntado por la cuantía de la reparación -a la reconstrucción de las escaleras hay que añadir la reconstrucción de 100 metros de muro de costa y paseo- indicó que ascenderá a unos «2 millones de euros», presupuesto estimado en el proyecto que dispone el Ayuntamiento, cantidad a la que hay que añadir el IVA.

Insausti explicó que el paseo de Ondarreta está construido sobre la arena de la playa y que eso hace que su fondo sea «hueco». Una de las alternativas de intervención, como recoge el proyecto, consiste en «rellenarlo» con piedras de menos de 20 centímetros, para que «las mareas no lo vacíen de arena y por tanto se hunda».

El concejal de Mantenimiento Urbano, Carlos García, señaló que esta mañana una máquina excavadora está tratando de fortalecer el muro de costa en las inmediaciones de las escaleras dañadas para evitar que en los próximos días la brecha se agrande y colapse el paseo.

