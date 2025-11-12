Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una excavadora realiza trabajos en la zona afectada para que la brecha ocasionada por el temporal en el muro de costa no se agrande.

El alcalde de San Sebastián asegura que el Ayuntamiento va a dar «una respuesta rápida» a la reparación del paseo de Ondarreta

La administración trabaja para licitar las obras mediante «un procedimiento de urgencia» con 2 millones de euros que saldrán de los Presupuestos de este año

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:42

El nuevo alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, tuvo que enfrentarse hoy al primer imprevisto de su mandato: el destrozo provocado por el mar en ... las escaleras de bajada a la playa de Ondarreta y el peligro que eso supone para la estabilidad de todo el paseo. Tras participar en la apertura de las nuevas oficinas de la sede central de Udalinfo en la planta baja del Ayuntamiento, el regidor quiso tranquilizar a la ciudadanía y aseguró que la zona recibirá una «respuesta rápida» por parte municipal, pese a que los procedimientos de contratación pública son bastante lentos.

