Illunbe ya hace sitio a nuevos edificios para alojar a empresas del sector de la biotecnología. Jose Mari López

El índice de desempleo de San Sebastián baja del 7% en el primer semestre del año

La ciudad no registraba una cifra tan baja de paro desde hacía dos décadas y se consolida como una de las capitales de provincia con menos personas en paro

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Martes, 19 de agosto 2025, 06:54

San Sebastián bajó su índice de paro por debajo del 7% en el primer semestre de este año, lo que le distancia de Vitoria y ... Bilbao y le consolida como una de las capitales de provincia con menos desempleo. A finales de junio registró un 6,8%, una cifra que no se alcanzaba en la ciudad desde el año 2006.

