El índice de desempleo de San Sebastián baja del 7% en el primer semestre del año

San Sebastián bajó su índice de paro por debajo del 7% en el primer semestre de este año, lo que le distancia de Vitoria y ... Bilbao y le consolida como una de las capitales de provincia con menos desempleo. A finales de junio registró un 6,8%, una cifra que no se alcanzaba en la ciudad desde el año 2006.

Los datos se incluyen en un informe de la Sociedad de Fomento que recoge datos de Lanbide. Donostia registró en junio un 6,8% de paro, frente a un 7,4% de Gipuzkoa y un 9,2% de la Comunidad Autónoma Vasca. El desempleo afecta más a las mujeres (7,5%) que a los hombres (6,1%). De los 6.235 desempleados a finales de junio, 2.712 eran hombres y 3.523 mujeres.

La brecha de género en el paro se acentúa en el último año dado que además de ser menor en los hombres se ha reducido más en los últimos 12 meses (-7,6%) que en las mujeres (-3,9%). Las 368 personas desempleadas menos en el último año suponen una reducción total del 5,6% respecto a junio de 2024.

San Sebastián compite bien con el resto de capitales vascas y del resto de España en esta materia. El 6,8% de paro del primer semestre se distancia mucho de Bilbao (11,7%) y Vitoria (10,8%) y mejora los registros de Madrid (6,9%), capital de provincia con la que suele rivalizar para ser la que menos desempleo tiene de España.

Franjas de edad

El informe de la Sociedad de Fomento de San Sebastián destaca que el paro baja sobre todo en la franja de edad de los menores de 35 años, que en el segundo trimestre descendió un 14,8% y registró un -6% en variación interanual. El desempleo descendió en el último año en todas las franjas de edad ya que se registró una bajada del 7,4% entre los trabajadores de 35 a 45 años y del 4,9% en los que superan esta edad.

En cuanto a las contrataciones se registra un incremento del 10,5% respecto al trimestre anterior, con ligeros descensos de la temporalidad (-0,9%) y la parcialidad (-1,6%). El incremento de las contrataciones experimenta una importante subida sobre todo en el mes de junio, cuando se alcanzaron los 9.301 contratos, 948 más que en junio de 2024. El 20,6% de las nuevas contrataciones en el segundo trimestre del año (una de cada cinco) se realizó a personas de origen extranjero y el 57,89% (casi seis de cada diez) correspondían a menores de 35 años. Estos datos pueden llevar a pensar que el grueso de los nuevos contratos tiene que ver con empleos vinculados al verano y al sector de la hostelería. Sin embargo, el informe de Fomento destaca que el 21,9% del total de la contratación se llevó a cabo por empresas SEIC, es decir compañías proveedoras de servicios intensivos en conocimiento, una de las apuestas estratégicas de la ciudad junto al polo biotecnológico.

Ane Oyarbide: «El enfoque hacia sectores de alto valor añadido otorga una ventaja estructural en creación de empleo de calidad»

La concejala de Igualdad, Economía y Empleo Local, Ane Oyarbide (PSE), encontró en este factor distintivo de la ciudad la explicación a la diferencia en los índices de paro de las otras capitales vascas. «No hay un único factor que explique esta circunstancia pero lo que está claro es que en San Sebastián llevamos dos décadas haciendo una apuesta por crear un ecosistema con empresas de alto valor ligadas a la ciencia y el conocimiento, lo que ha sido clave a la hora de producir una transformación empresarial en nuestra ciudad. Todo ello genera mayor productividad, empleo de calidad (sobre todo entre la población más joven), dinámicas innovadoras, y también hace que el mercado laboral aquí sea más resiliente ante coyunturas económicas adversas».

Empresas SEIC

Fuentes de Fomento indicaron que el empleo vinculado a empresas SEIC representa el 3 % del total en San Sebastián, mientras que en Vitoria es solo el 0,7% y en Bilbao apenas el 0,3%. «Los SEIC representaron uno de cada tres nuevos empleos en 2024 y aportaron casi el 50% del PIB local. Son datos que muestran cómo el enfoque hacia sectores de alto valor añadido otorga a Donostia una ventaja estructural en creación de empleo de calidad».