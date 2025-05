Se ha inaugurado este sábado el parque Josetxo Mayor en Ulia... sin placa

Iker Marín San Sebastián Sábado, 17 de mayo 2025, 14:59 Comenta Compartir

Familiares, amigos y miembros de diferentes clubes de montaña de Donostialdea se han reunido este sábado al mediodía en el monte Ulia para inaugurar el ... parque Josetxo Mayor, que se sitúa en el espacio de ocio y juegos que está junto al antiguo edificio del tiro al plato de Ulia. El acto de inauguración, al que también ha asistido Martin Ibabe, concejal de Seguridad, Bomberos y Protección Civil de Donostia, ha transcurrido según lo previsto a excepción de un pequeño detalle. La placa municipal con la inscripción 'Josetxo Mayor parkea' no ha llegado. «Una pena», han señalado varios de los presentes. Por lo visto, han indicado, «al Ayuntamiento no le ha dado tiempo a tener preparada la inscripción. Los trámites burocráticos para darle nombre al espacio se han alargado más de lo previsto y no ha llegado para hoy. Esperemos que en pocos días se pueda poner el poste con el nombre del parque».

Más allá de este garrafal desacierto institucional, el acto ha transcurrido con mucha emoción. Han acudido al evento en nombre de la familia de Josetxo Mayor dos de sus sobrinas, que se han emocionado al recordar a su tío. Con este acto se reconoce a un hombre que dedicó toda su vida a acondicionar este espacio natural de la ciudad. Nacido en las laderas de Ulia, sus bosques fueron sus primeros terrenos de exploración infantil. Años después, siendo ya adulto, cuando regresó a esos parajes comprobó que muchos de esos caminos habían desaparecido devorados por la maleza, por lo que se dedicó a recuperarlos y a crear otros nuevos La jornada de este sábado también ha servido para que el Club Vasco de Camping Elkartea esté celebrando por todo lo alto su 75 aniversario con varios actos que se alargarán hasta la tarde-noche.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión