Ignorar la ley no exime de su cumplimiento, tampoco en bici

La Semana de la Movilidad que mañana termina presta especial atención al medio de transporte más sostenible y saludable: la bicicleta. Donostia cuenta con 65 ... kilómetros de bidegorris y cada día miles de personas los utilizan para desplazarse por la ciudad. Pero, ¿saben realmente cuáles son las normas de circulación que deben respetar y qué elementos son obligatorios o están prohibidos?

Para salir de dudas y testar el grado de conocimiento que tienen los ciclistas donostiarras, Kalapie ha realizado 300 entrevistas a pie de carril bici y los resultados son cuando menos sorprendentes. «Hay mucha gente que ignora que la bicicleta tiene que llevar timbre o que los menores de 16 años han de circular siempre con casco», cuenta Julen Izagirre, miembro de la asociación ciclista. Es el encargado de coordinar a los grupos de estudiantes de Don Bosco y Politécnico Easo que han realizado las encuestas en la calle. Para conseguir una muestra lo más amplia y fiable posible, se han repartido por distintas zonas del municipio a lo largo de cuatro días. Así, el martes se apostaron en el paseo de Zurriola, la plaza de Euskadi y la estación de autobuses. El miércoles se acercaron hasta Herrera y el jueves, al parque Zubimuxu del Antiguo. Por último, ayer se dejaron ver en el bidegorri de La Concha, frente a La Perla.

Además de obtener datos sobre el conocimiento general de las normas de circulación en bicicleta, la iniciativa tiene otros objetivos como concienciar a los usuarios sobre aspectos concretos de circular en bicicleta, reforzar el uso de la iluminación como elemento clave de visibilidad y prevención y promover el uso de la bici como medio de transporte.

La obligación de llevar timbre y el uso del casco para menores de 16 años son dos de las cuestiones que más dudas generan

Una de las trece preguntas básicas que componen el cuestionario, la que se refiere a la recomendación de circular por la mitad de la calzada en calles de coexistencia, es quizás la que más respuestas erróneas acumula.

«Es la posición más segura para el ciclista porque evitas el riesgo de que te golpee un conductor al abrir la puerta o un coche en un cruce. También evitas posibles adelantamientos peligrosos. Si se dan las condiciones adecuadas puedes dejar que te adelanten, pero nunca comprometer tu seguridad», argumenta Izagirre.

Utilizar auriculares –incluidos los de conducción ósea, que no tapan los oídos– y el teléfono móvil está totalmente prohibido. Son dos normas básicas que los ciclistas conocen, aunque no siempre cumplen. Uno de los encuestados el martes en Gros, por ejemplo, justificaba la infracción al ser descubierto con cascos en el bidegorri del Kursaal: «Sé que no puedo ponérmelos, pero estoy esperando una llamada urgente sobre un familiar que está ingresado y prefiero pagar la multa si me paran».

«Al andar en bici hay que centrar la atención en el recorrido y en disfrutar del camino. La música y las llamadas, para otro momento», apunta Izagirre, quien para anunciar los giros aconseja extender completamente el brazo hacia el lado que corresponda, una de las señales recogidas en la normativa.

Con todo, la infracción más habitual es circular por la acera, algo que cualquier ciclista urbano sabe que no está permitido. Según los datos ofrecidos por el Departamento de Movilidad, a lo largo de 2025 se han interpuesto un total de 106 multas, 60 por incumplir las normas de circulación –40 de ellas por circular por zona peatonal o acera– y 46 por estacionamiento indebidos. También se ha sancionado a once ciclistas por utilizar auriculares conectados a aparatos de sonido, a dos por usar el móvil sujetándolo con la mano, a tres por rebasar semáforos en rojo, a dos por no respetar las indicaciones del agente y a uno por circular con más personas de las autorizadas.

Utilizar el móvil y llevar auriculares está prohibido. Debajo, peatones invadiendo el bidegorri y un elemento obligatorio de la bicicleta, el timbre. Morquecho

Además, con los menores de edad se ha actuado de manera pedagógica en campañas de seguridad vial, realizando 14 avisos por circular por zona peatonal o acera, diez por utilizar auriculares y dos por no llevar casco. Los puntos con más infracciones detectadas son Ategorrieta, Sancho el Sabio, Boulevard, Lugaritz y Zumalakarregi.

En lo que va de año, los agentes de Movilidad han puesto 106 multas a ciclistas, 40 de ellas por circular por la acera

Desde Kalapie apostillan que en determinadas zonas de la ciudad el propio trazado de la red ciclable te lleva a invadir la acera. Es el caso de la plaza de Euskadi, en Gros, donde quienes llegan desde Ramón María Lili se encuentran sin solución de continuidad hasta casi alcanzar el paseo Colón.

Puntos conflictivos

Mejorar este punto conflictivo y construir un nuevo carril bici en la calle Miracruz son dos reivindicaciones históricas de la asociación, que también pone el foco en el tramo que discurre frente a la estación del Norte –donde dos curvas de 90 grados y el continuo tránsito de viandantes y viajeros provocan situaciones de riesgo–, así como en el puente de Astiñene y el Boulevard.

Joseba Altube, vecino de la Parte Vieja, en el bidegorri de Zurriola. Debajo, punto conflictivo frente a la estación del Norte y un ciclista echa pie a tierra en el puente de María Cristina. Morquecho

Aprovechando la oportunidad que le brinda la encuesta de Kalapie, usuarios habituales de la bicicleta señalan otros lugares peligrosos. Joseba Altube, vecino de la Parte Vieja, pide al consistorio que no demore la intervención en el carril bici del puente del Kursaal y amplíe su sección. «A menudo veo a familias con niños pequeños circular por este punto, con los autobuses pasando a poco más de 30 centímetros, lo que supone un riesgo enorme», advierte, al tiempo que relata que ha contactado con las oficinas de Ijentea para proponer la creación de un aparcabicis cerrado en la futura plaza de la Bretxa. También cree necesaria la construcción de un bidegorri en la zona de Manteo y el paseo de Ulia, además de «facilitar el acceso de los mayores a Dbizi a través de una tarjeta, sin tener que utilizar complicadas apps».