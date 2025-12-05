La hamburguesa dulce con Donuts que se puede probar en San Sebastián Esta hamburguesa, tan poco convencional, estará disponible hasta el 11 de enero de 2026 en un restaurante en el centro de la capital donostiarra

La temporada navideña ha arrancado en un restaurante ubicado en el centro de San Sebastián, que ha lanzado una nueva hamburguesa poco convencional, hecha con Donuts, que estará disponible hasta el 11 de enero de 2026 en el establecimiento.

Y es que los donostiarras ya pueden probar esta sorprendente hamburguesa en el restaurante GOIKO, que abrió las puertas de su establecimiento en 2020 en la calle Bergara 14. Una hamburguesa que une lo dulce y lo salado en una colaboración con la marca fundada en 2013 por el venezolano Andoni Goicoechea y Donuts.

La 'Golden Glaze x Donuts' es una combinación de doble carne 'smash', cheddar fundido, bacon, un huevo frito y como toque final, dos berlinas de donuts glacé.

La hamburguesa dulce con donuts de GOIKO en San Sebastián

La hamburguesa estará disponible hasta el 11 de enero de 2026 en los 120 establecimientos de GOIKO de España, incluido el de San Sebastián, a un precio de 15,90 euros por unidad.

El restaurante Goiko también contará con una versión 'gluten free', con una berlina sin gluten, diseñada para garantizar que todos puedan disfrutar de esta curiosa propuesta.