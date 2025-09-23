Goia valora que, pese a perder turistas este verano, quienes visitan Donostia «están más tiempo»

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha hecho una valoración positiva del verano turístico en la capital guipuzcoana, a pesar de que en julio ... y agosto se ha registrado un ligero descenso de turistas respecto al año anterior. Según datos del Instituto Vasco de Estadística, las llegadas cayeron un 1,6% en julio y un 2,3% en agosto.

Estos dos meses de verano se suman a marzo y mayo, que también se apuntaron cifras a la baja en la ciudad, con lo que en los primeros ocho meses del año San Sebastián ha registrado la entrada de 688.510 turistas, un 0,5% menos que a estas alturas del pasado ejercicio -3.300 visitantes menos-. Preguntado por esta cuestión, el regidor donostiarra ha valorado que pese a que el número de entradas de turistas ha bajado «las pernoctaciones son iguales que las del año pasado y eso quiere decir que quienes vienen están más tiempo». Según el Eustat, el pasado mes de julio las pernoctaciones en la capital fueron similares a las de 2024 (+0,1%) mientras que en agosto bajaron un 3% respecto al mismo periodo del año anterior aunque la estancia media se mantuvo en 2,3 días.

Goia ha hecho una lectura positiva de que se alarguen las estancias de quienes visitan San Sebastián porque genera «menor movilidad y menos inconvenientes, por decirlo de alguna manera, de idas y venidas, y también porque cuanto más tiempo permanece una persona en la ciudad el gasto aumenta».

Asimismo, el alcalde donostiarra también ha destacado la «desestacionalización» del turismo en la ciudad. El objetivo, ha recordado, es que la actividad turística no se concentre «solo en dos meses». «Los niveles de ocupación en meses que anteriormente eran bajos, en este momento son más altos, y eso hace que la presión se distribuya de una forma un poco más equilibrada», ha señalado.

Mientras Donostia pierde turistas en verano, el conjunto del territorio bate récords, con 1,2% más de visitantes que el pasado año. Goia ha valorado está «desconcentración» y que Gipuzkoa «se beneficie de la capacidad de atracción que tiene Donostia».