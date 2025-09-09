Goia responde a Elorza que no hay secretismo sino «prudencia» en el caso San Bartolomé

Eneko Goia ha respondido este martes a las acusaciones de «secretismo y falta de transparencia» que le lanzó ayer el exalcalde Odón Elorza en el ... tema de San Bartolomé. El alcalde donostiarra ha señalado que el gobierno municipal no oculta nada en el rechazo a construir el centro comercial previsto en el planeamiento urbanístico y en la licencia otorgada al promotor, pero mantiene una actitud de «prudencia» hasta que se cierre el asunto con una solución que no perjudique los intereses municipales.

«Secretismo ninguno, lo que tiene el Ayuntamiento es prudencia, porque tiene la responsabilidad de que el desenlace no tenga consecuencias negativas para el Ayuntamiento. Es muy fácil hablar desde la irresponsabilidad, a pesar de que aquí alguno de los presentes (en la rueda de prensa que ofreció ayer la plataforma San Bartolomé) fue el que constituyó la sociedad promotora, que es propietaria de los terrenos del cerro, y tienen una memoria bastante frágil para lo que les interesa».

Goia ha indicado que la administración municipal está embarcada en un proceso con San Bartolomé Muinoa (sociedad promotora donde el Ayuntamiento tiene un tercio de las acciones) «para ver cómo podemos dar la mejor solución» una vez que el gobierno municipal ha dicho que no es partidario de que se construya el centro comercial pese a la licencia otorgada en septiembre del año pasado. El gobierno municipal tiene que convencer al consejo de administración de su tesis de no construir esta edificación y a la vez negociar una salida con el fondo de inversión que se hizo con los derechos urbanísticos de esa parcela.

Goia ha reiterado que el objetivo es hallar una solución que «no perjudique el interés del propio Ayuntamiento». Ha insistido en que el gobierno municipal «no ha ocultado absolutamente nada». «Estamos -ha añadido- ante un plan especial aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, ante la concesión de una licencia que es reglada, que también es pública. Aquí no hay nada que se haya ocultado en todo este proceso. Y cuando se llegue a un desenlace, espero que óptimo, daremos cuenta de todo lo que tengamos que dar cuenta».

Preguntado por si la licencia de obras concedida hace un año va a ser prorrogada de nuevo este mes de septiembre, tras haber sido prorrogada en marzo, ha señalado que es algo «hasta cierto punto irrelevante porque son actos reglados y en la anterior ocasión se vio claramente que una denegación de aquella prorroga no era soportable ante un recurso ante los tribunales por parte de quien tiene la licencia. Estamos poniendo el foco sobre una cuestión que puede ser intrascendente».

Goia ha indicado que aún no hay fecha puesta para celebrar la reunión del consejo de administración de San Bartolomé Muino, pero ha avanzado que espera que la misma se realice «en las próximas semanas».