San Sebastián

Goia responde a Elorza que no hay secretismo sino «prudencia» en el caso San Bartolomé

El alcalde señala que el Ayuntamiento trabaja para que la no construcción del centro comercial no perjudique los intereses municipales

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:18

Eneko Goia ha respondido este martes a las acusaciones de «secretismo y falta de transparencia» que le lanzó ayer el exalcalde Odón Elorza en el ... tema de San Bartolomé. El alcalde donostiarra ha señalado que el gobierno municipal no oculta nada en el rechazo a construir el centro comercial previsto en el planeamiento urbanístico y en la licencia otorgada al promotor, pero mantiene una actitud de «prudencia» hasta que se cierre el asunto con una solución que no perjudique los intereses municipales.

