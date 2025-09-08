La plataforma San Bartolomé pide la caducidad de la licencia del centro comercial El ex alcalde Odón Elorza y Víctor Lasa (Elkarrekin Podemos) creen que sería «un escándalo» que el gobierno municipal ampliase esta semana la prórroga de la licencia de obras

Aingeru Munguía San Sebastián Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:54 Comenta Compartir

La plataforma San Bartolomé, contraria a la construcción del centro comercial e impulsada por el ex alcalde Odón Elorza, exigió esta mañana que el alcalde Eneko Goia no conceda la segunda prórroga a la licencia de obras ya que no ya motivo para su construcción una vez que el Ayuntamiento ha anunciado que no se llevará a delante el desarrollo previsto en esta parcela, en la esquina de Easo con la cuesta de Aldapeta.

Los integrantes de esta plataforma dieron una rueda de prensa en el Ayuntamiento, acompañados del portavoz de Elkarrekin Podemos, Víctor Lasa, de Odón Elorza y de su concejal de Urbanismo, Jorge Letamendía.

La petición de la plataforma ciudadana, a la que se han adherido ya 500 ciudadanos según señalaron sus promotores, fue registrada en el Ayuntamiento y se fundamenta en que, «transcurrido un año desde la concesión de la licencia, estas no se han iniciado, incumpliendo de forma flagrante las condiciones legales establecidas». La licencia de obra se concedió el 10 de septiembre de 2024, a los seis meses, en marzo, se prorrogó y, para mantenerla viva, ahora en septiembre debería ser prorrogada de nuevo.

Lasa señaló que «la ciudadanía merece saber la verdad sobre este proyecto y merece que se cumpla la ley. No hay margen para más prórrogas ni excusas».

En opinión de Elorza «no proceden más prórrogas porque no existe justificación que la motive» y porque el alcalde ha anunciado que ese proyecto no se hará. «Una nueva concesión sería un escándalo político y social». Criticó la «falta de transparencia» del gobierno municipal con este proyecto y exigió explicaciones sobre las gestiones que ha realizado en los últimos meses el ejecutivo PNV-PSE para rescindir el contrato con el fondo de inversión que promueve esta operación, después de que anunciará en abril que el centro comercial no se materializaría.

Letamendia señaló que la plataforma San Bartolomé «desconfiaba y desconfía» de las palabras del alcalde cuando anunció que no se realizaría el centro comercial previsto. «Probablemente quiera hacer otra cosa menos agresiva que el centro comercial, pero igualmente agresiva. Y nosotros no queremos que se lleve a cabo ninguna edificación en la ladera. Hasta que no lo digan no estaremos satisfechos».

La plataforma San Bartolomé aboga por convertir esta parcela en un parque público, para el que ha abierto un proceso participativo, online y presencial, que debatirá en la asamblea que celebrará el día 11 a las 19 horas en la sede del Club Vasco de Camping (calle Prim 35, con entrada por el paseo de los Fueros).