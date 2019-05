Goia se muestra contrario a «desmontar» el Bellas Artes DV Jueves, 9 mayo 2019, 08:48

El alcalde, Eneko Goia, señaló ayer que el gobierno municipal es contrario a «desmontar» el edificio Bellas Artes, ante la solicitud presentada por su propietario, la empresa Sade, para derribar el techo del patio de butacas por su mal estado, una actuación enmarcada en los requerimientos de la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de la ciudad que obliga a actuar en esta estructura por seguridad. El alcalde señaló que el Ayuntamiento va a ser «extremadamente estricto» y «muy exigente» a la hora de analizar la solicitud de licencia de la Sade porque la intervención que propone supondría no solo demoler el techo de la sala de cine sino la cubierta del edificio, como ayer adelantó DV. El consistorio donostiarra tiene que responder a la solicitud de la Sade en un plazo de tres meses y, mientras tanto, serán los servicios técnicos de Urbanismo quienes estudien la situación. Goia avanzó, no obstante, que el Ayuntamiento no es partidario de «desmontar» el Bellas Artes. El Departamento de Urbanismo última el encargo de un trabajo a una consultora externa para valorar la propuesta de la Sade y analizar qué margen de maniobra queda para garantizar la seguridad de una estructura que el Juzgado ha pedido reforzar. Se trata, en definitiva, de analizar pormenorizadamente «qué se puede hacer para tratar de mantener» el Bellas Artes intacto sin derribar ningún elemento, zanjó el alcalde.