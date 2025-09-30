Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Exterior del edificio GOe del Basque Culinary Center en Gros. José Mari López

El GOe celebrará una jornada de puertas abiertas tres días antes de su apertura el 20 de octubre

El día 17 se organizarán cinco visitas guiadas en euskera y castellano, permitiendo que 1.000 personas exploren el nuevo edificio

A. I.

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:36

El GOe (Gastronomy Open Ecosystem - ecosistema abierto de gastronomía) promovido por el Basque Culinary Center (BCC) en el barrio de Gros, celebrará una jornada de ... puertas abiertas tres días antes de su apertura oficial el próximo 20 de octubre. Según ha informado este martes, se organizarán cinco visitas guiadas en euskera y castellano, permitiendo que 1.000 personas exploren de cerca los principales espacios del edificio y conozcan la actividad que se desarrollará en él, «viviendo en primera persona su filosofía y su apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la gastronomía del futuro», según ha remarcado. Los grupos tendrán un aforo reducido, por lo que será imprescindible realizar una reserva previa a través del enlace que se anunciará a través de las redes sociales de Basque Culinary Center y GO el 7 de octubre.

