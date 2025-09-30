El GOe celebrará una jornada de puertas abiertas tres días antes de su apertura el 20 de octubre

El GOe (Gastronomy Open Ecosystem - ecosistema abierto de gastronomía) promovido por el Basque Culinary Center (BCC) en el barrio de Gros, celebrará una jornada de ... puertas abiertas tres días antes de su apertura oficial el próximo 20 de octubre. Según ha informado este martes, se organizarán cinco visitas guiadas en euskera y castellano, permitiendo que 1.000 personas exploren de cerca los principales espacios del edificio y conozcan la actividad que se desarrollará en él, «viviendo en primera persona su filosofía y su apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la gastronomía del futuro», según ha remarcado. Los grupos tendrán un aforo reducido, por lo que será imprescindible realizar una reserva previa a través del enlace que se anunciará a través de las redes sociales de Basque Culinary Center y GO el 7 de octubre.

La inauguración institucional el 20 de octubre pondrá el broche oficial a la apertura de GOe. Por la mañana se celebrará una experiencia inmersiva dirigida a profesionales del sector e instituciones, centrada en la innovación y el futuro de la gastronomía; seguida por la inauguración institucional por la tarde, que contará con la presencia destacada de representantes del ámbito político, económico y social, junto a miembros del Patronato y del Consejo Internacional de Basque Culinary Centery. Destaca, asimismo, la participación de Bjarke Ingels, arquitecto del estudio BIG y responsable del diseño del edificio.

Todos ellos recorrerán los principales espacios del edficio, desde laboratorios y cocinas de prototipado, hasta las cocinas diseñadas para la ciudadanía; los espacios Coworking; y el restaurante y las áreas de eventos, concebidos para acoger actividades gastronómicas y encuentros internacionales. La jornada culminará con un cóctel que servirá como espacio de encuentro para compartir experiencias y celebrar el inicio de esta nueva etapa.

Por la mañana se celebrarán los talleres en los que se explorarán temas como nuevas proteínas, fermentación y gastronomía orientada a la longevidad, acercando estas grandes cuestiones a los asistentes a través de experiencias prácticas y multisensoriales. Contarán con la participación de destacados profesionales del sector, como el chef Joan Roca, la experta en bebidas Esther Merino y la food designer Elsa Yranzo, así como con MATER (Perú) y Silo Restaurant (Londres). También estarán presentes expertos de Basque Culinary Center, como el científico Cipriano Carrero, el chef investigador Nahuel Pazos y Jonathan Pommerenk, la doctoranda Alessandra Massa, junto con startups innovadoras como Algaloop, Eterna DX, Mimcook, Velada y Delicia.ai.