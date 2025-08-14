La foto inédita de Semana Grande: los últimos cuatro alcaldes juntos en el Ayuntamiento

Dos centenares de invitados participaron ayer en el tradicional hamaiketako celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento en el ecuador de las fiestas. El ... alcalde, Eneko Goia, expresó su gratitud a patrocinadores, entidades colaboradoras y voluntarios de la Semana Grande, se felicitó de que hasta el día de ayer no se hubieran registrado incidentes de importancia y animó a vecinos y visitantes a disfrutar de lo que queda de Aste Nagusia.

La trikitixa, los cabezudos y un carnavalesco fotomatón, que ya empieza a ser tradición en los eventos festivos municipales, fueron los encargados de ambientar un encuentro que se celebra todos los años en el consistorio. Allí se congregaron a mediodía la corporación municipal casi al completo; los exalcaldes Xabier Albistur, Odón Elorza y Juan Karlos Izagirre; representantes de empresas patrocinadoras como Coca Cola, Eroski, El Diario Vasco, FCC, BM y Uvesco; miembros de la asociación de vecinos de Amara, que este año fueron invitados a participar en el Cañonazo; entidades colaboradoras como el Aquarium, el Club Náutico, Donostiarra, Egia Eskubaloia, Gaztelubide, Unión Artesana, los coros Goratzar y Luberri, la asociación Herri Dantza Taldea, Itsas Gain Elkartea, el club Waterpolo Donostia; miembros del jurado de los fuegos artificiales; Medallas al Mérito Ciudadano de los últimos años como Bizikletaz Adinik Ez, la asociación Mestiza o el Banco de Alimentos de Gipuzkoa. También se sumaron al acto los miembros de la productora Moriarti Aitor Arregi, Xabier Berzosa, Jon Garaño y José Mari Goenaga, que recibieron el Tambor de Oro el pasado enero; y participaron en el brindis por la fiestas representantes de entidades como la Real Sociedad, la asociación Chernobil, Aranzadi, el Zinemaldi, el Orfeón Donostiarra, la Orquesta Sinfónica de Euskadi, el Colegio de Enfermería o la Quincena Musical.

Goia destacó que el balance de los primeros días de la Semana Grande es «positivo» porque «todas las actividades programadas se han desarrollado con normalidad y gran participación, sin tener que lamentar ninguna incidencia en ninguna de las actividades».

Consideró que los donostiarras «están participando con ganas» en la Semana Grande, al igual que lo están haciendo «muchas otras personas que nos visitan estos días desde otros municipios de Gipuzkoa y Euskal Herria, así como quienes se encuentran pasando unos días entre nosotros para conocernos». Goia pidió a los donostiarras que «sigan disfrutando y viviendo la Aste Nagusia con alegría, buen ambiente y buen humor, que es de lo que se trata y para lo que se celebran unas fiestas».

Señaló que se han registrado en los primeros días «pequeños robos y alguna pelea», como la que se produjo el domingo en la estación de autobuses y que terminó con cinco personas enviadas el martes a prisión por orden del juez, y ratificó que en la primera mitad de la Semana Grande no se ha registrado ninguna denuncia por agresión sexual, lo que rompe la tendencia de los últimos años. «Hasta ahora no se nos ha trasladado ninguna agresión machista y así espero fervientemente que sigamos hasta el final de las fiestas y después», matizó. Goia recordó que este es un asunto que preocupa especialmente al Ayuntamiento, que lanzó a principios de verano una campaña de concienciación y activó los recursos necesarios por si fuera necesario atender a alguna víctima.

Afluencia de visitantes

El alcalde fue cauto a la hora de hacer un análisis sobre la afluencia de visitantes a la ciudad. «Creo que en términos generales se ve algo parecido a lo de otros años. Todavía es pronto para hacer un balance porque nos quedan los días más intensos, que son la víspera de la Virgen, el día de la Virgen y el fin de semana. Cuando tengamos la semana completa haremos un balance más atinado, pero yo veo afluencia de gente de todo tipo y condición, autóctonos, vecinos de otros municipios de Gipuzkoa, turistas y mucha gente de Iparralde».

Sobre el concurso de fuegos artificiales, reconoció que ha visto algunas colecciones y «por ahora la valoración es satisfactoria. Pero para gustos, los colores. Veremos qué dice el jurado cuando se complete el concurso. El de hoy (por anoche) viene rodeado de mucha expectación, me lo han recomendado y veremos a ver».

La ausencia de denuncias por agresión sexual en las fiestas permitió distender el encuentro

Goia considera que la participación en los actos festivos es similar a la de otros años

El buen ambiente caracterizó el evento. Mientras los invitados se retrataban en el fotomatón 'Le Clic' para llevarse un recuerdo gracioso, Joti Díaz perseguía a los últimos cuatro alcaldes de la ciudad para que posaran juntos en una foto histórica. Xabier Albistur (1987-91), Odón Elorza (1991-2011), Juan Karlos Izagirre (2011-15) y Eneko Goia (2015-25) han gobernado la ciudad durante los últimos 38 años.

Unos concejales venían de sus vacaciones y otros esperan iniciarlas tras la Aste Nagusia. Los portavoces del PSE y EH Bildu han tenido unos días de descanso... por decirlo de alguna manera. Ane Oyarbide ha estado varios días afectada por un virus en un ojo en Mallorca e intentará resarcirse la semana que viene en La Concha si hace buen tiempo. Juan Karlos Izagirre se ha roto «un huesecillo» del pie (el cuboide) mientras «corría en el monte». Lleva un vendaje y debe usar una muleta que ayer hacía como que no la necesitaba. Todos levantaron sus copas cuando Goia cerró su breve discurso con el tradicional «Gora Donostia!».