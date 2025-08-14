Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Xabier Albistur, Odón Elorza, Juan Karlos Izagirre y Eneko Goia.

La foto inédita de Semana Grande: los últimos cuatro alcaldes juntos en el Ayuntamiento

Goia se felicita por la ausencia de incidentes y anima a representantes de la sociedad civil a disfrutar de lo que queda de Semana Grande, en el tradicional hamaiketako en el consistorio

Aingeru Munguía

San Sebastián

Jueves, 14 de agosto 2025, 06:40

Dos centenares de invitados participaron ayer en el tradicional hamaiketako celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento en el ecuador de las fiestas. El ... alcalde, Eneko Goia, expresó su gratitud a patrocinadores, entidades colaboradoras y voluntarios de la Semana Grande, se felicitó de que hasta el día de ayer no se hubieran registrado incidentes de importancia y animó a vecinos y visitantes a disfrutar de lo que queda de Aste Nagusia.

