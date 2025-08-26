La familia estadounidense que ha encontrado en San Sebastián su hogar: «Deberíamos haberlo hecho antes» Colleen Crowley, su marido y sus tres hijos viven desde 2022 en San Sebastián tras mudarse desde California para cumplir su sueño

Collen Crowley, junto a su maridos y dos de sus tres hijos durante un viaje.

Javier Medrano San Sebastián Martes, 26 de agosto 2025, 13:02 | Actualizado 13:09h. Comenta Compartir

Si bien lo más frecuente es encontrarse con testimonios de turistas que cada verano quedan maravillados de San Sebastián durante sus vacaciones, también existen historia de extranjeros que lo apuestan todo y deciden trasladar su domicilio a la capital guipuzcoana. Un cambio de rumbo que algunas familias se atraven a dar como es el caso de la psicóloga estadounidense Colleen Crowley, cuya historia fue recientemente recogida por CNN, que encontró en Donostia su nuevo hogar.

Colleen, originaria de Colorado pero afincada durante años en Montecito (California), decidió en 2022 dar un giro radical a su vida. Junto a su marido, un abogado ambientalista, sus tres hijos, su madre de 80 años y su perro, dejó atrás la costa californiana para instalarse en San Sebastián. Y desde entonces, no han vuelto a pisar suelo estadounidense.

«Suena muy manido, pero creo que todos somos mucho más felices aquí. Deberíamos haberlo hecho antes», recoge la CNN en su extenso reportaje sobre esta familia californiana.

Una decisión festada a fuego lento

La idea de mudarse al extranjero llevaba años rondando en la mente de la pareja. Así, tras un largo tiempo de reflexión, la pandemia fue el detonante definitivo para tomar la decisión de establecerse en el extranjero. Con la implantanción del trabajo en remoto y tras la graduación de la hija mayor del matriomonio, era el momento perfecto para llevar a cabo el cambio.

Aunque inicialmente consideraron países como Chile, su conexión con España, reforzada por el interés de Crowley por las obras de Hemingway y un test de ADN que reveló raíces españolas les hizo finalmente decantarse por el traslado a Europa.

Con diez maletas partieron desde Los Angeles rumbo a Barcelona y, desde allí, tomaron un ferry a Mallorca. La isla balear fue su primera parada, pero, tras seis meses, supieron que no era el sitio adecuado. «Mallorca es muy internacional, lo que hizo la transición más fácil», reconoce Crowley. «Pero queríamos algo más auténticamente español, más conexión familiar, más naturaleza».

Flechazo con San Sebastián

Fue en San Sebastián donde finalmente encontraron lo que estaban buscando. «Después de dos días, supimos que habíamos encontrado el lugar ideal», recuerda.

La familia se integró rápidamente a la vida vasca: los niños empezaron actividades, encontraron médicos, amistades y comenzaron a aprender castellano… incluso euskera. «Es un idioma realmente difícil de aprender, pero lo estamos intentando».

San Sebastián, con sus olas perfectas para el surf, senderos del Camino de Santiago y la cercanía de los Pirineos, encajaba con su estilo de vida activo y su amor por la naturaleza. La familia ahora rara vez usa el coche y se mueve en bicicleta. «En Estados Unidos siempre estás conduciendo. Tener dos coches es lo normal… Aquí, ha sido increíble», dice Crowley.

La adaptación no ha estado libre de desafíos. La burocracia ha sido uno de ellos, y también los horarios locales: «La siesta siempre me sorprende. A la 13.30 estoy lista para hacer recados y, por supuesto, está todo cerrado».

Ahora viven en una de las pocas casas grandes de San Sebastián con vistas al mar y a la ciudad, una rareza en Donostia, donde predominan los apartamentos. Su madre, además, reside muy cerca, con vistas al golfo de Vizcaya.

«Como trabajamos desde casa y tenemos un perro grande, vivir en un apartamento era complicado para nosotros», explica. «Tuvimos suerte de encontrar esta casa».

El sistema de salud pública español también ha sido una grata sorpresa. «La atención y la capacidad de respuesta han sido increíbles», destaca, especialmente en el caso de su madre, que ha recibido tratamiento médico en el país.

Un cambio personal y familiar

Durante este tiempo, Colleen Crowley ha canalizado su experiencia como psicóloga en un proyecto profesional que ayude a otras personas que desean mudarse al extranjero y que recoge en su página web internationalfamilylife.com. «Todo el mundo tiene esa fantasía. Cuando lo cuentas, todos te dicen: 'Siempre he soñado con vivir en otro país'», explica.

No obstante, su mayor alegría ha sido ver cómo sus hijos han abrazado la nueva vida. «Mi hija de 16 años me dijo hace un año: 'A veces siento que la vida no empezó para mí hasta que me mudé al extranjero'».

Y aunque Montecito fue un lugar encantador para criar a sus hijos, Crowley no lo echa de menos. «Aquí hay una ética completamente distinta y una calidad de vida que sencillamente encaja. Ver a mis hijos construir sus vidas de una manera que nunca habría sido posible si nos hubieramos quedado en California es una satisfacción tremenda».