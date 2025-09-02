Las Euskal Jaiak arrancan el miércoles con 60 actos festivos programados

La actividad festiva en San Sebastián no cesa. Muy al contrario, con el estreno del mes de septiembre los eventos se multiplican. Principalmente por la ... celebración de una nueva edición de las Euskal Jaiak que comienzan este miércoles 3 y finalizan el domingo 14 de septiembre con más de 60 actividades festivas programadas en varios puntos de la ciudad. El calendario de actos elaborado por Donostia Festak está pensado para toda la familia con eventos de todo tipo: deportivos, gastronómicos, históricos, culturales e infantiles.

Destacan entre todos ellos, las regatas de La Concha (miércoles 3, jueves 4, domingo 7 y domingo 14), el Sagardo Eguna del sábado 6 con la presencia en la plaza de la Constitución de 32 sidrerías, los concursos gastronómicos de tomate, marmitako y merluza a la donostiarra y el Gaztelu Eguna de este próximo sábado día 6, cita en la que se conmemora la reconstrucción de Donostia tras su destrucción en 1813. Como ha señalado este martes Jon Insausti, concejal de Cultura del Ayuntamiento donostiarra, durante la presentación de estas Euskal Jaiak: «Vamos a celebrar en Donostia 11 días festivos para profundizar en nuestras tradiciones».

Las Euskal Jaiak comenzarán el miércoles y el jueves en la bahía de La Concha con la celebración de las regatas clasificatorias femenina y masculina para participar los siguientes dos domingos en la Bandera más preciada del calendario arraunlari. El calendario festivo se retoma el sábado 6, la jornada en la que más actos hay convocados.

El sábado comenzará a las 10.00 con el XXIV Mercado de Agricultura Ecológica en el Boulevard. Una hora después dará inicio una de las grandes citas del día: el Sagardo Eguna que se celebrará en la plaza de la Constitución de 11.00 a 14.00 horas. De la mano de la Asociación de Sidreros de Gipuzkoa se podrá degustar sidra de las 32 sidrerías que han confirmado su asistencia al acto. Se podrá degustar la sidra pagando 8 euros por 10 vasos (más de 2 euros por la copa que después se devuelven) y se homenajeará durante la jornada a tres sidrerías del territorio. Estarán presentes en la plaza para recibir el aplauso de sus compañeros Juanjo Urruzola y Begoña Etxabe de la sidrería Elutxeta de Urnieta y Jose Angel Gaztañaga y Mari Angeles Garmendia de la sidrería Gaztañaga de Andoain. Además, se realizará una mención especial a la familia Otsuenea de Hernani que se jubila y cierra su establecimiento. Además, tal y como ha recordado Olatz Mitxelena, de la Asociación de Sidreros y Sidreras de Gipuzkoa, «se llevará a cabo durante toda la mañana la degustación de la sidra y la elaboración del primer mosto de la temporada».

Gaztelu Eguna

El sábado también se celebra a partir de las 11.00 en el Boulevard el concurso y exhibición de tomates de Gipuzkoa de la mano de la Cofradía Vasca de Gastronomía, una Kantu Jita (12.00) por la Parte Vieja, campeonato de bolos (17.00) en el parque Arrobitxulo, herri kirolak (18.00) en la plaza de la Trinidad, esku dantza popular (19.00) en la plaza de la Constitución y euskal erromeria (19.45) en el mismo escenario.

Además, a lo largo de toda la jornada del día 6 se celebra también el Gaztelu Eguna. Cita en la que se conmemora la reconstrucción de Donostia tras su destrucción en 1813. La jornada comenzará a las 11.30 horas con una marcha desde la plaza de la Trinidad hacia el castillo de la Mota de Urgull, deteniéndose a las 12.30 en el atrio de Santa María para la lectura de las capitulaciones. A las 14.30 se celebrará una comida popular en el 'Macho` de Urgull, seguida de una romería a las 17.00 en la batería de Santiago. La bajada del castillo será a las 18.45, con parada en el cementerio de los ingleses, y el acto de clausura tendrá lugar a las 20.30 en el quiosco del Boulevard.

El domingo 7, además de las regatas, habrá animación por las calles de la Parte Vieja y concurso de baile a lo suelto en la plaza de la Constitución desde las 18.00. A lo largo de la semana que viene también hay actos programados todos los días. Habrá partidos de pelota, poesia orduak, proyecciones de cine vasco y concurso de marmitako el viernes 12 en la plaza de la Trinidad.

El fin de semana del 13 y 14 de septiembre destacan en la programación la travesía de natación de la bahía, el cross de urgull, el concurso intersociedades Luis Irizar de merluza a la donostiarra, concierto de Iker Lauroba y Donostia Bertsotan.