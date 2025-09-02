Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Euskal Jaiak de Donostia. Sara Santos
San Sebastián

Las Euskal Jaiak arrancan el miércoles con 60 actos festivos programados

Las fiestas se celebran hasta el 14 de septiembre con varias citas destacadas: las regatas de La Concha, el Sagardo Eguna, los concursos gastronómicos y el Gaztelu Eguna

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Martes, 2 de septiembre 2025, 13:23

La actividad festiva en San Sebastián no cesa. Muy al contrario, con el estreno del mes de septiembre los eventos se multiplican. Principalmente por la ... celebración de una nueva edición de las Euskal Jaiak que comienzan este miércoles 3 y finalizan el domingo 14 de septiembre con más de 60 actividades festivas programadas en varios puntos de la ciudad. El calendario de actos elaborado por Donostia Festak está pensado para toda la familia con eventos de todo tipo: deportivos, gastronómicos, históricos, culturales e infantiles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  2. 2

    Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso
  3. 3 El Sadar, nueva casa de Becker
  4. 4 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  5. 5

    Los universitarios vascos cobran de media 1.828 euros y los de la FP, 1.426
  6. 6 «El bus 28 tenía que haber sido hoy gratis como compensación»
  7. 7 La emotiva carta de Álex García a Verónica Echegui tras su fallecimiento: «Mis ojos han llorado mucho»
  8. 8

    El club de remo Illunbe se enfrenta a su «inevitable» disolución a finales de mes
  9. 9

    Sadiq no sale de la Real, de momento
  10. 10 Tragedia en Álava: muere un segundo joven tras salirse de la calzada el vehículo en el que viajaban

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las Euskal Jaiak arrancan el miércoles con 60 actos festivos programados

Las Euskal Jaiak arrancan el miércoles con 60 actos festivos programados