Nekane Arzallus, este viernes por la mañana en el hall de Alcaldía. D. U.

«Me hace especial ilusión inaugurar el GOe»

Nekane Arzallus cumple su primer día como alcaldesa accidental hasta la investidura de Jon Insausti mientras Goia vacía su despacho

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Nekane Arzallus vivió este viernes su primera jornada como alcaldesa accidental. Tras la renuncia de Eneko Goia en el Pleno del jueves ya se sentó ... en el sillón presidencial del Salón de Plenos para dar por finalizada la sesión y ayer se estrenó encabezando la representación municipal en un acto público.

