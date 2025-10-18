«Me hace especial ilusión inaugurar el GOe»

Nekane Arzallus vivió este viernes su primera jornada como alcaldesa accidental. Tras la renuncia de Eneko Goia en el Pleno del jueves ya se sentó ... en el sillón presidencial del Salón de Plenos para dar por finalizada la sesión y ayer se estrenó encabezando la representación municipal en un acto público.

Fue en el Boulevard, en una convocatoria con motivo del Día Internacional contra el Cáncer de Mama que se celebra mañana, donde coincidió con la diputada de Cuidados y Políticas Sociales, Maite Peña.

El lunes se le espera en la inauguración institucional del GOe, cita a la que también asistirá Goia como invitado. «Me hace especial ilusión poder inaugurar este nuevo centro porque hemos realizado una gran labor en el Departamento de Urbanismo para que se haya podido llevar adelante», confesó a este periódico. «¿Si había soñado alguna vez con ser alcaldesa? No había soñado ni con ser concejala, así que imagínate», añadió.

Después, Arzallus regresó al Ayuntamiento para atender asuntos de la Concejalía de Planificación Urbanística y Vivienda, que seguirá dirigiendo mientras compagina sus funciones habituales con las propias que le corresponderán como primera edil.

La primera alcaldesa de la historia de Donostia no tiene por delante una agenda demasiado apretada, al menos en lo que a la Alcaldía se refiere. El lunes participará en las comisiones de Pleno antes de desplazarse a Manteo y el martes presidirá la Junta de Gobierno Local, órgano formado por delegados de la coalición PNV-PSE en el que cada semana se aprueban los dictámenes y expedientes derivados de las funciones ejecutivas y administrativas del gobierno municipal.

De momento, se desconoce si a continuación comparecerá ante los periodistas en la sala de prensa para informar de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local y responder a preguntas sobre la actualidad local, como hacía cada semana su antecesor.

En los escasos diez días que ocupará el cargo, Arzallus también tiene que convocar una Junta de Portavoces para fijar la fecha del Pleno de investidura de Jon Insausti, elegido por el PNV para liderar la ciudad hasta las elecciones de 2027. En principio, la voluntad del partido es no esperar al Pleno ordinario del día 30, para dar así a la toma de posesión del delfín de Goia la relevancia que merece la ocasión, por lo que se trabaja contra reloj para que el miércoles 29 pueda escenificarse el entrega de la makila.

Tal y como explicó el propio Goia el pasado lunes, desde la Secretaría General del Ayuntamiento han querido avanzar los trámites legales ante la Junta Electoral Central para que, ahora que se ha oficializado su marcha, el proceso se pueda acelerar y se celebre la investidura ese día 29, como es voluntad del grupo jeltzale. En esa sesión también recogerán el acta como nuevos concejales Idoia Gracia, en sustitución de Goia, y Tomás Pascua, quien entrará en lugar de Jorge Mota en las filas del PP.

Entre Ijentea y San Martín

Sea como fuere, lo que sí está decidido es que Arzallus no se instalará en el despacho del alcalde. Su mandato será breve y ella tiene todas sus herramientas de trabajo repartidas entre la oficina que comparte con otros delegados en Ijentea y la sede de Urbanismo, en la calle San Martín.

Arzallus no tiene más que palabras de elogio y gratitud hacia Goia, con quien se fundió en un emotivo abrazo nada más renunciar este a la Alcaldía. «Eneko ha sido siempre un alcalde cercano, con verdadero apego a la ciudad y con un gran conocimiento de la misma. Su perfil, alejado del ruido mediático, y su gestión, centrada en proyectos concretos, le definen como un político honrado, honesto y con sólidos valores humanos. Los últimos diez años han sido muy intensos, en los que se han llevado a cabo proyectos muy relevantes para la ciudad. Creo que hay que agradecer la valentía que ha tenido para tomar decisiones por el bien y el progreso de la ciudad, algo que los donostiarras han valorado eligiéndolo como alcalde en tres ocasiones consecutivas», apuntó.

Sobre Insausti también dijo algunas palabras: «Creo que es una persona sobradamente preparada, metódica y con gran conocimiento de la ciudad. No tengo ninguna duda de que tendrá todo planificado ya para seguir tomando decisiones valientes para seguir mejorando la ciudad de forma decidida y siempre con esa sonrisa que le caracteriza».

Mientras Arzallus hacía sus primeras declaraciones como alcaldesa, Goia –ya alejado de los focos– aprovechó la mañana para recoger sus cosas y desalojar el despacho que ha ocupado desde 2015.