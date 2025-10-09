La Ertzaintza investiga una nueva agresión con arma blanca en el edificio okupado del barrio de Martutene La policía trata de encontrar al autor de una cuchillada en una pierna a otro okupa, que fue trasladado al hospita

Catalina Cárdenas Jueves, 9 de octubre 2025, 18:09

La Ertzaintza ha abierto una investigación para identificar y detener al autor de una agresión con arma blanca ocurrida la pasada madrugada en el edificio okupado del barrio de Martutene de San Sebastián. Otro incidente más en un entorno que ha registra una intervención de la Ertzaintza cada dos días en el último año y medio.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos se produjeron alrededor de la una menos veinte, cuando una llamada al teléfono de emergencias SOS Deiak 112 alertó de que una persona había resultado herida tras una agresión. Varias patrullas policiales se desplazaron hasta el lugar y localizaron a un hombre que guió a los agentes hasta un edificio abandonado donde, según parece, pernoctaban tanto la víctima como el presunto agresor, junto a varias personas más.

El herido sangraba de manera abundante en una pierna, por lo que uno de los agentes le practicó un torniquete para detener la hemorragia. Minutos después, una ambulancia trasladó al hombre al Hospital de Donostia, donde fue atendido de las lesiones.

El edificio en el que se produjeron los hechos es el antiguo colegio de los Agtustinos, el cual ha sido foco de numerosas actuaciones en los últimos años por parte de los servicios de emergencias, desde Bomberos a ambulancias, pasando por distintos cuerpos policias. Solo la Ertzaintza ha intervenido 188 veces en el último año y medio, es decir, 10 actuaciones al mes.

Sus puertas fueron cerradas en 2003 y desde entonces ha acogido diferentes asentamientos, aunque todos ellos han sido desalojados, salvo el actual. El caso se encuentra en proceso judicial tras el recurso de uno de los okupas a la sentencia de desalojarlo. La idea de convertirlo en la sede del proyecto educativo de Formación Profesional Ortzadar.

La Ertzaintza mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y proceder a la identificación y detención del autor de la agresión.